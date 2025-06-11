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Высший совет правосудия за 5 месяцев подал Президенту предложения о назначении 45 новых судей

19:12, 11 июня 2025
Среди них 40 судей в местные общие суды, 3 – в местные хозяйственные суды и 2 – в Высший антикоррупционный суд.
Высший совет правосудия за 5 месяцев подал Президенту предложения о назначении 45 новых судей
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В течение пяти месяцев 2025 года Высший совет правосудия принял решение подать Президенту Украины список кандидатов на должности судей. В целом было предложено назначить 45 судей, в том числе:

  • 40 судей в местные общие суды;
  • 3 судьи в местные хозяйственные суды;
  • 2 судьи в Высший антикоррупционный суд.

В ВРП отмечают, что с начала 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложения о назначении 45 судей.

В частности, Указами Президента Украины от 23 мая 2025 года №№ 318/2025–332/2025 в местные суды было назначено 22 судьи, а Указами от 3 июня 2025 года №№ 362/2025–378/2025 — еще 23 судьи в местные суды и Высший антикоррупционный суд.

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