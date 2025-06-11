Вища рада правосуддя за 5 місяців внесла Президентові подання про призначення 45 нових суддів

Серед них 40 суддів до місцевих загальних судів, 3 – до місцевих господарських судів та 2 – до Вищого антикорупційного суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж п’яти місяців 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про подання Президентові України списку кандидатів на посади суддів. Загалом, було запропоновано призначити 45 суддів, зокрема:

40 суддів до місцевих загальних судів;

3 судді до місцевих господарських судів;

2 судді до Вищого антикорупційного суду.

У ВРП вказують, що з початку 2025 року Президент України Володимир Зеленський підтримав подання про призначення 45 суддів.

Зокрема, Указами Президента України від 23 травня 2025 року №№ 318/2025–332/2025 до місцевих судів було призначено 22 суддів, а Указами від 3 червня 2025 року №№ 362/2025–378/2025 — ще 23 суддів до місцевих судів та Вищого антикорупційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.