Підліток з Прилуччини не повернувся зі ставка – тіло знайшли наступного дня

На Чернігівщині знайшли тіло зниклого 14-річного хлопця.

Фото: РАІ

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У селі Довгалівка Прилуцького району Чернігівської області рятувальники знайшли тіло 14-річного підлітка, який зник під час відпочинку на місцевому ставку. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Хлопець пішов до водойми напередодні, але додому не повернувся. Для його пошуку було залучено рятувальників, водолазів, човен та спеціальну техніку. Після ретельних пошукових робіт тіло підлітка виявили у ставку.

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