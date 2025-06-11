Подросток из Прилуччины не вернулся из пруда – тело нашли на следующий день

На Черниговщине нашли тело пропавшего 14-летнего парня.

Фото: РАІ

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В селе Довгаловка Прилуцкого района Черниговской области спасатели нашли тело 14-летнего подростка, который исчез во время отдыха на местном пруду. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Парень пошел к водоему накануне, но домой не вернулся. Для его поиска были привлечены спасатели, водолазы, лодка и специальная техника. После тщательных поисковых работ тело подростка обнаружили в пруду.

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