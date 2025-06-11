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ВАКС виніс вирок колишньому посадовцю Нацполіції та адвокату за корупцію

15:18, 11 червня 2025
Експоліцейський отримав 7 років позбавлення волі, адвокат – 6, у обидвох конфіскували майно.
ВАКС виніс вирок колишньому посадовцю Нацполіції та адвокату за корупцію
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Вищий антикорупційний суд 11 червня ухвалив обвинувальний вирок та визнав винними колишнього тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області та адвоката.

Колишнього посадовця Нацполіції визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. За сукупністю злочинів йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах та посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, строком на 3 роки. Суд також ухвалив конфіскувати все майно, яке належить йому на праві власності.

Адвокат був визнаний винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права займатися адвокатською діяльністю на 3 роки та конфіскацією майна.

Запобіжні заходи у вигляді застави щодо засуджених залишено в силі. На них також покладено обов'язки не покидати межі Сумської області без дозволу, здати паспорт для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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