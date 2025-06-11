На Киевщине супруги отравились угарным газом от генератора — 27-летний мужчина погиб

Из-за отсутствия электричества пара включила генератор в подвале, где и отравилась угарным газом — 25-летняя женщина в реанимации.

Фото: rbc.ua

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В Киевской области, в городе Кагарлык, супружеская пара отравилась угарным газом. Мужчина погиб, женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована. Об этом сообщает региональная полиция.

Правоохранители получили сообщение о происшествии от медиков.

Предварительно установлено, что семья пользовалась генератором из-за отсутствия электроснабжения в доме. Чтобы включить устройство, супруги спустились в подвальное помещение.

Вскоре 67-летняя мать мужчины зашла в задымлённый подвал и обнаружила сына и невестку без сознания.

Вместе с соседями пострадавших вынесли на улицу и вызвали скорую помощь.

К сожалению, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, 27-летний мужчина скончался. Его 25-летняя жена была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Правоохранители призывают граждан соблюдать правила безопасности при использовании генераторов и других источников питания.

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