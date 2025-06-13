Подтверждать личность, получать госуслуги, открывать счета, регистрировать SIM-карту можно будет с помощью цифрового кошелька — Кабмин утвердил постановление

Вместе с тем, поставщики кошельков смогут определять компоненты компьютерной программы, которые не подлежат публикации с целью защиты национальной безопасности.

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Кабмин утвердил постановление №689, которое открывает путь к использованию цифровых кошельков с электронной идентификацией (eID) в Украине. Это следующий этап в интеграции в единое цифровое пространство с ЕС.

Цифровой кошелек — это приложение, в котором можно хранить документы, ID-данные, электронную подпись и пользоваться ими онлайн.

В Минцифры обещают, что благодаря этому кошельку можно будет подтверждать личность, получать госуслуги, открывать счета, регистрировать SIM-карту или пользоваться электронным рецептом.

Принятое постановление определяет требования к таким кошелькам — как украинским, так и европейским — и устанавливает правила их работы в соответствии со стандартами eIDAS 2.0. Впереди — тестирование, техническая интеграция и запуск.

Как указано в постановлении, выпуск и использование кошельков с цифровой идентификацией для физических лиц осуществляются бесплатно, для юридических лиц — на договорных началах. Выпуск и использование кошельков должны осуществляться на добровольных началах.

Компоненты компьютерной программы, которая является составной частью кошельков с цифровой идентификацией, должны быть программным обеспечением с открытым исходным кодом.

Поставщики кошельков могут определять компоненты компьютерной программы, которые не подлежат публикации с целью защиты национальной безопасности, прав и свобод граждан.

Таким образом, поставщик сам решает, какие части кода не публиковать «для безопасности государства», а также по запросу пользователя существует возможность использования собранной информации.

Будут ли эти моменты использованы для непрозрачного сбора данных или персонализированной рекламы со стороны государства или бизнеса, вопрос.

Постановление предусматривает, что поставщик кошелька не должен объединять идентификационные данные лица или любые другие персональные данные, которые хранятся или касаются использования кошелька с цифровой идентификацией, с персональными данными, которые используются им при предоставлении любых других услуг или услуг, предоставляемых третьими лицами, которые не являются необходимыми для выпуска кошелька, кроме случаев подачи пользователем кошелька с цифровой идентификацией соответствующего запроса.

Персональные данные, касающиеся выпуска кошелька, должны быть логически отделены от любых других данных, которые обрабатываются поставщиком кошелька с цифровой идентификацией.

Кошельки с цифровой идентификацией должны предоставлять пользователю возможность:

запрашивать, получать, хранить, обмениваться и предоставлять под единоличным контролем пользователя кошелька с цифровой идентификацией его идентификационные данные;

аутентифицировать других пользователей кошельков с помощью их кошельков с цифровой идентификацией, получать и обмениваться идентификационными данными лица между такими кошельками с цифровой идентификацией;

получать доступ к сведениям о проведении всех операций пользователя кошелька с цифровой идентификацией с помощью веб-интерфейса информационных панелей, функциональные возможности которого должны обеспечивать:

просмотр актуального перечня третьих сторон, с которыми пользователь кошелька с цифровой идентификацией взаимодействовал, а также данных, которыми обменивались;

создание квалифицированной электронной подписи или печати;

загрузку (при наличии технической возможности) данных пользователей кошельков с цифровой идентификацией и настроек и т.д.

Кошельки с цифровой идентификацией должны:

поддерживать единые протоколы и интерфейсы для:

формирования идентификационных данных лица или сертификатов открытых ключей, которые выдаются квалифицированными/неквалифицированными поставщиками электронных доверительных услуг, в кошельке с цифровой идентификацией;

третьих лиц с целью запроса и проверки идентификационных данных лица; передачи и предъявления третьим лицам идентификационных данных лица или выборочно раскрытых данных при наличии подключения к Интернету и в случаях отсутствия такого подключения;

обеспечения взаимодействия пользователя кошелька с цифровой идентификацией с кошельком с цифровой идентификацией;

взаимодействия между кошельками с цифровой идентификацией двух пользователей кошельков с цифровой идентификацией с целью получения, проверки и обмена идентификационными данными лица;

аутентификации и идентификации третьих лиц;

проверки подлинности и действительности кошельков с цифровой идентификацией третьими лицами;

создания квалифицированных электронных подписей или печатей с помощью средств соответствующего программного или аппаратного обеспечения;

обеспечивать возможность аутентификации и идентификации третьих лиц;

обеспечивать, чтобы идентификационные данные лица, доступные в контексте схемы электронной идентификации, согласно которой выпускается кошелек, однозначно устанавливали физическое лицо или юридическое лицо, их представителей или уполномоченного представителя юридического лица и были связаны с таким кошельком с цифровой идентификацией;

предоставлять возможность создавать квалифицированную электронную подпись по умолчанию и бесплатно, если пользователь кошелька с цифровой идентификацией является физическим лицом, использующим кошелек для создания квалифицированной электронной подписи при осуществлении деятельности, не связанной с хозяйственной.

Центральный удостоверяющий орган размещает на своем официальном веб-сайте механизмы проверки для обеспечения возможности проверки подлинности и действительности кошельков с цифровой идентификацией.

Вместе с тем, постановление не детализирует, кто несет ответственность, если данные исчезнут, будут скомпрометированы или использованы без согласия.

Автор: Наталя Мамченко

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