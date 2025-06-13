Подтверждать личность, получать госуслуги, открывать счета, регистрировать SIM-карту можно будет с помощью цифрового кошелька — Кабмин утвердил постановление

Кабмин утвердил постановление №689, которое открывает путь к использованию цифровых кошельков с электронной идентификацией (eID) в Украине. Это следующий этап в интеграции в единое цифровое пространство с ЕС.
Цифровой кошелек — это приложение, в котором можно хранить документы, ID-данные, электронную подпись и пользоваться ими онлайн.
В Минцифры обещают, что благодаря этому кошельку можно будет подтверждать личность, получать госуслуги, открывать счета, регистрировать SIM-карту или пользоваться электронным рецептом.
Принятое постановление определяет требования к таким кошелькам — как украинским, так и европейским — и устанавливает правила их работы в соответствии со стандартами eIDAS 2.0. Впереди — тестирование, техническая интеграция и запуск.
Как указано в постановлении, выпуск и использование кошельков с цифровой идентификацией для физических лиц осуществляются бесплатно, для юридических лиц — на договорных началах. Выпуск и использование кошельков должны осуществляться на добровольных началах.
Компоненты компьютерной программы, которая является составной частью кошельков с цифровой идентификацией, должны быть программным обеспечением с открытым исходным кодом.
Поставщики кошельков могут определять компоненты компьютерной программы, которые не подлежат публикации с целью защиты национальной безопасности, прав и свобод граждан.
Таким образом, поставщик сам решает, какие части кода не публиковать «для безопасности государства», а также по запросу пользователя существует возможность использования собранной информации.
Будут ли эти моменты использованы для непрозрачного сбора данных или персонализированной рекламы со стороны государства или бизнеса, вопрос.
Постановление предусматривает, что поставщик кошелька не должен объединять идентификационные данные лица или любые другие персональные данные, которые хранятся или касаются использования кошелька с цифровой идентификацией, с персональными данными, которые используются им при предоставлении любых других услуг или услуг, предоставляемых третьими лицами, которые не являются необходимыми для выпуска кошелька, кроме случаев подачи пользователем кошелька с цифровой идентификацией соответствующего запроса.
Персональные данные, касающиеся выпуска кошелька, должны быть логически отделены от любых других данных, которые обрабатываются поставщиком кошелька с цифровой идентификацией.
Кошельки с цифровой идентификацией должны предоставлять пользователю возможность:
Кошельки с цифровой идентификацией должны:
Центральный удостоверяющий орган размещает на своем официальном веб-сайте механизмы проверки для обеспечения возможности проверки подлинности и действительности кошельков с цифровой идентификацией.
Вместе с тем, постановление не детализирует, кто несет ответственность, если данные исчезнут, будут скомпрометированы или использованы без согласия.
Автор: Наталя Мамченко
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