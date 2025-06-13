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Ущерб окружающей среде 325 тысяч гривен: двое лесников в Хмельницкой области незаконно вырубали и продавали дубы

10:45, 13 июня 2025
Мужчины совершили порубку леса без соответствующих разрешений.
Ущерб окружающей среде 325 тысяч гривен: двое лесников в Хмельницкой области незаконно вырубали и продавали дубы
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В Хмельницкой области в суд направили обвинительный акт в отношении двух лесников, которые незаконно вырубали и продавали дубы. Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Отмечается, что мужчины совершили порубку леса без соответствующих разрешений в марте этого года. Их задержали на горячем при реализации древесины.

Задокументирован факт получения ими 93 тысячи гривен за отпуск 8 метров квадратных дуба. В результате незаконных действий государственному предприятию и окружающей среде нанесен ущерб более чем на 325 тысяч гривен.

Мужчины предстанут перед судом по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением и незаконной порубки деревьев, совершенных по предварительному сговору с группой лиц, повлекших тяжкие последствия.

Им грозит до восьми лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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