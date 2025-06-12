Верховный суд Польши разрешил перерасчет голосов на выборах президента в 13 комиссиях

Верховный суд Польши разрешил перерасчет голосов в некоторых избирательных комиссиях во время президентских выборов. Об этом сообщает Polsat News.
Сообщается, что в Верховный Суд поступило обращение по поводу нарушений, которые имели место при составлении протоколов о результатах голосования и подсчета голосов на некоторых участковых избирательных комиссиях.
Судьи согласились с частью избирательных протестов, которые касались так называемых аномалий в некоторых избирательных участках.
Так, перерасчет голосов состоится в 13 избирательных комиссиях, чтобы «установить количество действительных голосов, отданных за отдельных кандидатов на пост президента Республики Польша».
Как сообщали СМИ, при подсчете голосов по окончании второго тура президентских выборов в одной из избирательных комиссий в Минске Мазовецком произошла подмена результатов кандидатов. Тем временем глава избирательной комиссии назвал это ошибкой.
Отмечается, что переголосование не отразится на финальном исходе.
Президентские выборы в Польше завершились победой Кароля Навроцкого, набравшего 50,89% голосов избирателей.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой на выборах президента Республики Польша.
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