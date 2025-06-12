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Верховный суд Польши разрешил перерасчет голосов на выборах президента в 13 комиссиях

20:37, 12 июня 2025
Судьи признали обоснованными отдельные жалобы избирателей, связанные с выявленными отклонениями на некоторых избирательных участках.
Верховный суд Польши разрешил перерасчет голосов на выборах президента в 13 комиссиях
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Верховный суд Польши разрешил перерасчет голосов в некоторых избирательных комиссиях во время президентских выборов. Об этом сообщает Polsat News.

Сообщается, что в Верховный Суд поступило обращение по поводу нарушений, которые имели место при составлении протоколов о результатах голосования и подсчета голосов на некоторых участковых избирательных комиссиях.

Судьи согласились с частью избирательных протестов, которые касались так называемых аномалий в некоторых избирательных участках.

Так, перерасчет голосов состоится в 13 избирательных комиссиях, чтобы «установить количество действительных голосов, отданных за отдельных кандидатов на пост президента Республики Польша».

Как сообщали СМИ, при подсчете голосов по окончании второго тура президентских выборов в одной из избирательных комиссий в Минске Мазовецком произошла подмена результатов кандидатов. Тем временем глава избирательной комиссии назвал это ошибкой.

Отмечается, что переголосование не отразится на финальном исходе.

Президентские выборы в Польше завершились победой Кароля Навроцкого, набравшего 50,89% голосов избирателей.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой на выборах президента Республики Польша.

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