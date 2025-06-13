В Украине проведут сверку данных о гражданах между различными реестрами — Кабмин утвердил порядок

Кабмин утвердил постановление, которое позволит идентифицировать всех граждан путем сверки данных в различных реестрах.

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Правительство утвердило постановление, которое запускает процесс сверки данных о гражданах Украины для их идентификации. Речь идет о процессе анализа расхождений путем сопоставления записей в различных электронных реестрах. Данные можно будет сверить относительно различных объектов реестров – не только физических или юридических лиц, но и относительно имущества.

В соответствии с порядком, идентификационные данные физического лица — фамилия, собственное имя и отчество, дата рождения, номер и серия паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, дата выдачи и орган, который его выдал, сведения о месте жительства или месте пребывания, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре и т.д.

Для целей проведения сверки, верификации, сопоставления реестровых данных первоисточником идентификационных данных физического лица является Единый государственный демографический реестр.

При отсутствии информации о физическом лице в Демографическом реестре первоисточником относительно регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов или серии (при наличии) и номера паспорта гражданина Украины является Государственный реестр физических лиц — плательщиков налогов.

Верификация, сопоставление, сверка и устранение расхождений осуществляются в таком порядке: инициация верификации; верификация; сопоставление; сверка; завершение сверки; устранение расхождений.

Устранение расхождений путем автоматической синхронизации данных осуществляется в таком порядке:

веб-сервис владельца объекта верификации инициирует автоматическое получение им изменений данных об объекте реестра (например, о гражданине, имуществе и т.д.);

веб-сервис выявления изменений первоисточника фиксирует расхождения вследствие изменения записей в первоисточнике;

веб-сервис выявления изменений первоисточника передает выявленные изменения веб-сервису устранения расхождений владельца объекта верификации;

веб-сервис устранения расхождений владельца объекта верификации устраняет расхождения на основании информации, полученной от веб-сервиса выявления изменений первоисточника.

Электронное информационное взаимодействие веб-сервисов осуществляется средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

Таким образом, путем этой процедуры можно будет сверить между собой данные из различных реестров и исправить расхождения.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 11 июня 2025 г. №687.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в постановлении №932 предусмотрел, что внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и постановка на воинский учет мужчин от 16 лет, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе тех, которые находятся за пределами Украины, будет осуществляться путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Реестра «Оберег» средствами системы Трембита.

То есть, данные из Демографического реестра попадут в Реестр «Оберег» автоматически, и для этого не потребуется, чтобы ТЦК вносил их «вручную».

Мы также писали, что данные медосмотров на пригодность будут автоматически попадать в Реестр военнообязанных.

Реестр «Оберег» будет получать эти данные путем электронного информационного взаимодействия с электронной системой здравоохранения с использованием системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

Автор: Наталя Мамченко

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