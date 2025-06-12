Трамп заявил, что очень разочарован РФ и Украиной, потому что «можно было заключить соглашение»

Они теряют по 5-6 тысяч человек в неделю – преимущественно солдат, но и мирных жителей, потому что города снова обстреливают ракетами, – сказал Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован Россией и Украиной, потому что, по его словам, "можно было заключить соглашение".

"Я очень разочарован Россией, но разочарован и Украиной, потому что, по-моему, можно было достичь договоренностей. Они теряют по пять-шесть тысяч человек в неделю – преимущественно солдат, но и мирных жителей, потому что города снова обстреливают ракетами.

Как это жить в доме и думать, что ракета вполне может попасть в твое здание вечером?

Это ужасно. Должно быть ужасно – жить в таких условиях. Но я уверен, что мы с этим справимся.

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