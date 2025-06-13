Работники, отсутствовавшие на работе в течение 90 дней, должны сообщить работодателю данные об актуальном месте проживания — подписан закон

Закон предусматривает, что работники, которые в период действия военного положения отсутствовали на работе в течение 90 дней подряд или чьи рабочие места расположены на временно оккупированных территориях, обязаны в течение 60 дней прислать работодателю актуальную информацию о средствах коммуникации, адресе проживания, электронной почте и номерах телефонов.

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Работники, которые в период действия военного положения отсутствовали на работе в течение 90 календарных дней подряд, должны будут прислать работодателю актуальную информацию о средствах коммуникации с ними, адресе местонахождения или места проживания, адресе электронной почты и номерах телефонов.

Соответствующие изменения в Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрены подписанным Президентом Владимиром Зеленским законом №4412-IX (законопроект №12255-1 авторства главы комитета Галины Третьяковой).

Так, закон устанавливает, что:

Работодатели обязаны в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу этого Закона в случае размещения неактуальной информации в ЕГР (Едином государственном реестре) обновить сведения о своем местонахождении и информацию о средствах коммуникации для осуществления связи с ними;

обязаны в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу этого Закона в случае размещения неактуальной информации в ЕГР (Едином государственном реестре) обновить сведения о своем местонахождении и информацию о средствах коммуникации для осуществления связи с ними; Работодатели – физические лица, которые не являются предпринимателями , обязаны в течение 60 календарных дней в случае изменения информации об их адресе местонахождения (места проживания) и/или информации для осуществления связи с ними прислать такую информацию на адрес местонахождения (места проживания), адрес электронной почты и/или по номеру телефона работника;

, обязаны в течение 60 календарных дней в случае изменения информации об их адресе местонахождения (места проживания) и/или информации для осуществления связи с ними прислать такую информацию на адрес местонахождения (места проживания), адрес электронной почты и/или по номеру телефона работника; Работники, которые в период действия военного состояния отсутствовали на работе в течение 90 календарных дней подряд и/или чьи рабочие места расположены на временно оккупированных территориях в соответствии с их перечнем, обязаны в течение 60 календарных дней прислать работодателю актуальную информацию о средствах коммуникации с ними, адресе местонахождения (места проживания), адресе электронной почты и номерах телефонов.

Приостановление действия трудового договора

За период приостановления действия трудового договора работодатель не обязан выплачивать работнику зарплату.

Законом также определено, что является приостановлением действия трудового договора. Это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору в связи с вооруженной агрессией против Украины, что исключает возможность обеих сторон трудовых отношений выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором.

Во время и за период приостановления действия трудового договора работодатель не обязан выплачивать работнику заработную плату, осуществлять гарантийные и компенсационные выплаты (кроме сумм, причитавшихся такому работнику на день приостановления действия трудового договора) и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и трудовым договором (в том числе предоставлять, оплачивать и компенсировать любые отпуска, дни отдыха, пособия по временной нетрудоспособности, подавать соответствующие заявления-расчеты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании).

Приостановление действия трудового договора может осуществляться по инициативе одной из сторон совокупно на срок не более 90 календарных дней во время действия военного положения (учитывая сроки его продления).

По соглашению сторон срок приостановления действия трудового договора может быть продлен на срок свыше 90 календарных дней, но не более чем до дня прекращения или отмены военного положения.

В случае принятия решения об отмене приостановления действия трудового договора до прекращения или отмены военного положения или до истечения установленного в приказе (распоряжении) срока, работодатель должен за 14 календарных дней до возобновления действия трудового договора уведомить работника о необходимости приступить к работе.

Приостановление действия трудового договора не влечет за собой прекращения трудовых отношений. Приостановление действия трудового договора не лишает его стороны права прекратить трудовой договор по основаниям, определенным законом. Приостановление действия трудового договора не может быть скрытым наказанием.

После истечения срока приостановления действия трудового договора, действие трудового договора возобновляется в полном объеме. В случае невозможности выполнения сторонами трудового договора, действие которого возобновлено, предусмотренных им обязанностей, этот трудовой договор прекращается по основаниям, определенным законом.

В случае прекращения трудового договора работодатель обязан произвести расчет с работником, а также выдать трудовую книжку (при условии хранения трудовой книжки у работодателя) не позднее следующего рабочего дня после предъявления уволенным работником письменного требования. В случае отсутствия доступа к трудовой книжке или ее утраты работодатель обязан выдать работнику дубликат трудовой книжки в порядке и сроки, установленные законодательством.

Приказ (распоряжение) работодателя, которым определен срок приостановления действия трудового договора, превышающий предусмотренный законом срок, утрачивает силу на следующий день после истечения срока, определенного законом, кроме случая его продления по договоренности сторон.

Постоянное информирование о месте пребывания

Закон предусматривает, что каждая из сторон трудового договора обязана постоянно (в том числе во время приостановления действия трудового договора) обеспечивать возможность коммуникации с ней и неотложно (в срок не более 10 календарных дней) информировать другую сторону трудового договора об изменении своих контактных данных, в частности адреса местонахождения (места проживания), адреса электронной почты (при наличии), номеров телефона и т.д. Выполнение этой обязанности обеспечивается:

Работодателем – путем внесения соответствующих изменений в сведения о нем, содержащиеся в ЕГР;

– путем внесения соответствующих изменений в сведения о нем, содержащиеся в ЕГР; Работодателем - физическим лицом, которое не является предпринимателем , – путем отправки информации на адрес местонахождения (места проживания), адрес электронной почты и/или по номеру телефона работника;

, – путем отправки информации на адрес местонахождения (места проживания), адрес электронной почты и/или по номеру телефона работника; Работником – путем отправки информации на адрес местонахождения работодателя или адрес электронной почты работодателя, указанные в Едином государственном реестре. В случае отсутствия у работника возможности отправить информацию почтой или техническими средствами электронных коммуникаций работодатель может быть уведомлен с использованием средств телефонной связи путем отправки текстового сообщения на официальный номер телефона работодателя.

В случае если одна из сторон трудового договора не выполняет требование, осуществление другой стороной трудового договора коммуникации по последним известным ей адресу местонахождения (места проживания), адресу электронной почты или номеру телефона считается надлежащим выполнением такой стороной требования относительно уведомления другой стороны трудового договора.

В случае отсутствия почтовой связи или технических средств электронных коммуникаций по последним известным контактным данным, определенное законодательством требование относительно уведомления такой стороны о возникновении или прекращении трудовых прав и обязанностей или о прекращении или расторжении трудового договора не применяется.

Автор: Наталя Мамченко

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