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Отмена кассационных фильтров может отвечать интересам адвокатов, их клиентов, прокуроров, но не правосудия — Верховный Суд

08:00, 13 июня 2025
В Верховном Суде считают, что кассационные фильтры необходимо только усиливать, иначе кассационные суды будут рассматривать дела годами.
Отмена кассационных фильтров может отвечать интересам адвокатов, их клиентов, прокуроров, но не правосудия — Верховный Суд
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В Верховном Суде выступили против предложений ослабить «кассационные фильтры», которые законодательно ограничивают возможность рассмотрения кассационных жалоб в Верховном Суде.

По мнению судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, ослабление кассационных фильтров приведет только к росту количества обращений в Верховный Суд, а затем и к увеличению нагрузки на судей кассационных судов.

В итоге сроки рассмотрения кассационных жалоб станут еще менее прогнозируемыми.

Судья КЦС Ирина Литвиненко сообщила, что лично она выступает только за усиление кассационных фильтров, в частности, из-за увеличения поступлений кассационных жалоб.

Так, за январь – май 2025 года в КГС ВС поступили 7 574 кассационные жалобы.

Отказано в открытии производства по основаниям необоснованности кассационной жалобы в 686 случаях, а возвращено из-за того, что не были изложены основания для кассационного обжалования, 147 жалоб.

Закрыто производство на основании п. 4 ч. 1 ст. 396 ГПК в одном деле, а на основании п. 5 ч. 1 ст. 396 ГПК – в двух делах.

Таким образом, ослабление процессуальных фильтров приведет только к перегрузке КГС ВС делами, что вряд ли будет способствовать эффективному судопроизводству.

«В европейских странах нет неограниченного доступа к кассационной инстанции. В Верховный Суд там могут попасть только дела, важные с точки зрения необходимости формулирования правовой позиции», – отметила судья Ирина Литвиненко.

«Каждый день на одного судью в Кассационном гражданском суде в составе ВС поступает в среднем пять новых процессуальных документов, из которых по меньшей мере три – это новые кассационные жалобы. Если кто-то заболел, находится в отпуске, нагрузка на судей возрастает. А когда одна или несколько коллегий находятся в отпуске, то количество новых кассационных жалоб может  составлять до двадцати в день», - добавил судья КГС ВС Дмитрий Гудыма.  

Дмитрий Гудыма рассказал, что важно понимать, какой Верховный Суд вообще должен быть в Украине.

«Модель комплексной кассации может быть. Можно вообще не иметь никаких кассационных фильтров. Но тогда нужно посчитать, сколько это будет стоить для государства и может ли оно себе это позволить», - отметил Дмитрий Гудыма.

По мнению судьи, полная отмена или существенное ослабление кассационных фильтров может отвечать исключительно интересам адвокатов, их клиентов и прокуроров.

«Но следует помнить, что в Конституции адвокатура и прокуратура наряду с судами отнесены к разделу «Правосудия». Поэтому адвокаты и прокуроры не должны думать исключительно о своих корпоративных интересах, а должны заботиться и об эффективности правосудия в целом», - добавил Дмитрий Гудыма.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Верховный Суд адвокат правосудие прокурор

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