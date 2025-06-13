Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Скасування касаційних фільтрів може відповідати інтересам адвокатів, їх клієнтів, прокурорів, але не правосуддя — Верховний Суд

08:00, 13 червня 2025
У Верховному Суді вважають, що касаційні фільтри необхідно лише посилювати, інакше касаційні суди будуть розглядати справи роками.
Скасування касаційних фільтрів може відповідати інтересам адвокатів, їх клієнтів, прокурорів, але не правосуддя — Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховному Суді виступили проти пропозицій послабити «касаційні фільтри», які законодавчо обмежують можливість розгляду касаційних скарг у Верховному Суді.  

На думку суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, послаблення касаційних фільтрів призведе лише до зростання кількості звернень до Верховного Суду, а відтак і до збільшення навантаження на суддів касаційних судів.

У підсумку, строки розгляду касаційних скарг стануть ще менш прогнозованими.

Суддя КЦС Ірина Литвиненко повідомила, що особисто вона виступає лише за посилення касаційних фільтрів, зокрема, через збільшення надходжень касаційних скарг.

Так, за січень – травень 2025 року до КЦС ВС надійшло 7 574 касаційні скарги.

Відмовлено у відкритті провадження з підстав необґрунтованості касаційної скарги у 686 випадках, а повернуто через те, що не викладено підстав для касаційного оскарження, 147 скарг.

Закрито провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 396 ЦПК в одній справі, а на підставі п. 5 ч. 1 ст. 396 ЦПК – у двох справах.

Відтак, послаблення процесуальних фільтрів призведе тільки до перевантаження КЦС ВС справами, що навряд чи сприятиме ефективному судочинству.

«В європейських країнах не існує необмеженого доступу до касаційної інстанції. До Верховного суду там можуть потрапити лише справи, важливі з точки зору необхідності формулювання правової позиції», - зазначила суддя Ірина Литвиненко.

«Кожного дня на одного суддю у Касаційному цивільному суді у складі ВС надходить у середньому п’ять нових процесуальних документів, з яких щонайменше три – це нові касаційні скарги. Якщо хтось захворів, перебуває у відпустці, навантаження на суддів зростає. А коли одна чи декілька колегій у відпустці – кількість нових касаційних скарг може зростати до двадцяти на день», - додав суддя КЦС ВС Дмитро Гудима.

Дмитро Гудима розповів, що важливо розуміти, який Верховний Суд має бути в Україні.

«Модель всеохопної касації може бути. Можна взагалі не мати жодних касаційних фільтрів. Але тоді треба порахувати, скільки це буде коштувати для держави та чи зможе вона собі це дозволити», - зазначив Дмитро Гудима.

На думку судді, повне скасування або суттєве послаблення касаційних фільтрів може відповідати виключно інтересам адвокатів, їхніх клієнтів та прокурорів.

«Але слід пам’ятати, що у Конституції адвокатура та прокуратура поряд із судами віднесені до розділу «Правосуддя». Тому адвокати та прокурори не повинні думати виключно про свої корпоративні інтереси, а мають опікуватись ефективністю правосуддя в цілому», - додав Дмитро Гудима.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд адвокат правосуддя прокурор

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні проведуть звірку даних про громадян між різними реєстрами — Кабмін затвердив порядок

Кабмін затвердив постанову, яка дозволить ідентифікувати усіх громадян шляхом звірки даних у різних реєстрах.

Суд скасував рішення комісії ТЦК про відмову в розгляді заяви про відстрочку студента іноземного вишу

Чи може комісія ТЦК відмовити у розгляді заяви про відстрочку здобувачу освіти, який навчається в іноземному навчальному закладі, бо такий заклад не має доступу до ЄДЕБО – рішення суду.

Підтверджувати особу, отримувати держпослуги, відкривати рахунки, реєструвати SIM-карту можна буде за допомогою цифрового гаманця — Кабмін затвердив постанову

Разом з тим, надавачі гаманців зможуть визначати компоненти комп’ютерної програми, які не підлягають публікації з метою захисту національної безпеки.

Скасування касаційних фільтрів може відповідати інтересам адвокатів, їх клієнтів, прокурорів, але не правосуддя — Верховний Суд

У Верховному Суді вважають, що касаційні фільтри необхідно лише посилювати, інакше касаційні суди будуть розглядати справи роками.

Працівники, які були відсутні на роботі протягом 90 днів, повинні надіслати роботодавцю дані про актуальне місце проживання — підписано закон

Закон передбачає, що працівники, які у період дії воєнного стану були відсутні на роботі протягом 90 днів поспіль або ж їх робочі місця розташовані на тимчасово окупованих територіях, зобов’язані протягом 60 днів надіслати роботодавцю актуальну інформацію про засоби комунікації, адресу проживання, електронну пошту та номери телефонів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду