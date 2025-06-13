Скасування касаційних фільтрів може відповідати інтересам адвокатів, їх клієнтів, прокурорів, але не правосуддя — Верховний Суд

У Верховному Суді вважають, що касаційні фільтри необхідно лише посилювати, інакше касаційні суди будуть розглядати справи роками.

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У Верховному Суді виступили проти пропозицій послабити «касаційні фільтри», які законодавчо обмежують можливість розгляду касаційних скарг у Верховному Суді.

На думку суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, послаблення касаційних фільтрів призведе лише до зростання кількості звернень до Верховного Суду, а відтак і до збільшення навантаження на суддів касаційних судів.

У підсумку, строки розгляду касаційних скарг стануть ще менш прогнозованими.

Суддя КЦС Ірина Литвиненко повідомила, що особисто вона виступає лише за посилення касаційних фільтрів, зокрема, через збільшення надходжень касаційних скарг.

Так, за січень – травень 2025 року до КЦС ВС надійшло 7 574 касаційні скарги.

Відмовлено у відкритті провадження з підстав необґрунтованості касаційної скарги у 686 випадках, а повернуто через те, що не викладено підстав для касаційного оскарження, 147 скарг.

Закрито провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 396 ЦПК в одній справі, а на підставі п. 5 ч. 1 ст. 396 ЦПК – у двох справах.

Відтак, послаблення процесуальних фільтрів призведе тільки до перевантаження КЦС ВС справами, що навряд чи сприятиме ефективному судочинству.

«В європейських країнах не існує необмеженого доступу до касаційної інстанції. До Верховного суду там можуть потрапити лише справи, важливі з точки зору необхідності формулювання правової позиції», - зазначила суддя Ірина Литвиненко.

«Кожного дня на одного суддю у Касаційному цивільному суді у складі ВС надходить у середньому п’ять нових процесуальних документів, з яких щонайменше три – це нові касаційні скарги. Якщо хтось захворів, перебуває у відпустці, навантаження на суддів зростає. А коли одна чи декілька колегій у відпустці – кількість нових касаційних скарг може зростати до двадцяти на день», - додав суддя КЦС ВС Дмитро Гудима.

Дмитро Гудима розповів, що важливо розуміти, який Верховний Суд має бути в Україні.

«Модель всеохопної касації може бути. Можна взагалі не мати жодних касаційних фільтрів. Але тоді треба порахувати, скільки це буде коштувати для держави та чи зможе вона собі це дозволити», - зазначив Дмитро Гудима.

На думку судді, повне скасування або суттєве послаблення касаційних фільтрів може відповідати виключно інтересам адвокатів, їхніх клієнтів та прокурорів.

«Але слід пам’ятати, що у Конституції адвокатура та прокуратура поряд із судами віднесені до розділу «Правосуддя». Тому адвокати та прокурори не повинні думати виключно про свої корпоративні інтереси, а мають опікуватись ефективністю правосуддя в цілому», - додав Дмитро Гудима.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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