На Сумщині ЗСУ потроху виштовхують окупантів, — Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що Сили оборони поступово відтісняють російських окупантів на прикордонні Сумщини.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сумській області українські захисники потроху відштовхують російських окупантів. Про це у відеозверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

Він заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про фронт – Покровський напрямок, Курську операцію та прикордоння Сумщини.

"Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу", – заявив Зеленський.

У свою чергу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що мільйонні втрати росіян – це свідчення того, що "РФ програє не лише стратегічно, а й тактично - щодня на полі бою".

"Аналітики CSIS відзначають, що втрата 87% армії вторгнення (з лютого 2022 року) - це не просто цифра, а симптом глибокої деградації армії рф. Десятки тисяч знищених одиниць техніки, втрата 2/3 батальйонних тактичних груп - все це перетворює навіть обмежені наступальні дії рф на самогубство.

Але Путін продовжує штовхати солдат у мʼясорубку, бо боїться миру більше, ніж війни. Бо мир - це розпад вертикалі влади і час відповідати за злочини.

Попри тимчасові загострення на фронті, українська армія не лише тримається, а й поступово знищує залишки боєздатності росіян. Глибока залежність РФ від мобілізації, брак підготовлених командирів, моральна деградація та постійна потреба в "гарматному мʼясі" - це те, що робить перемогу України лише питанням часу", — повідомив Єрмак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.