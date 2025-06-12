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На Сумщині ЗСУ потроху виштовхують окупантів, — Зеленський

19:23, 12 червня 2025
Володимир Зеленський зазначив, що Сили оборони поступово відтісняють російських окупантів на прикордонні Сумщини.
На Сумщині ЗСУ потроху виштовхують окупантів, — Зеленський
Фото: ОП
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У Сумській області українські захисники потроху відштовхують російських окупантів. Про це у відеозверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

Він заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про фронт – Покровський напрямок, Курську операцію та прикордоння Сумщини.

"Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу", – заявив Зеленський.

У свою чергу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що мільйонні втрати росіян – це свідчення того, що "РФ програє не лише стратегічно, а й тактично - щодня на полі бою".

"Аналітики CSIS відзначають, що втрата 87% армії вторгнення (з лютого 2022 року) - це не просто цифра, а симптом глибокої деградації армії рф. Десятки тисяч знищених одиниць техніки, втрата 2/3 батальйонних тактичних груп - все це перетворює навіть обмежені наступальні дії рф на самогубство.

Але Путін продовжує штовхати солдат у мʼясорубку, бо боїться миру більше, ніж війни. Бо мир - це розпад вертикалі влади і час відповідати за злочини.

Попри тимчасові загострення на фронті, українська армія не лише тримається, а й поступово знищує залишки боєздатності росіян. Глибока залежність РФ від мобілізації, брак підготовлених командирів, моральна деградація та постійна потреба в "гарматному мʼясі" - це те, що робить перемогу України лише питанням часу", — повідомив Єрмак.

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Володимир Зеленський

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