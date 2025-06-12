В Сумской области ВСУ понемногу вытесняют оккупантов, — Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что Силы обороны постепенно вытесняют российских оккупантов на приграничные Сумщины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области украинские защитники понемногу вытесняют российских оккупантов. Об этом в видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Он заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о фронте – Покровском направлении, Курской операции и приграничьях Сумщины.

"Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению", – заявил Зеленский.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что миллионные потери россиян – это свидетельство того, что "РФ проигрывает не только стратегически, но и тактически – ежедневно на поле боя".

"Аналитики CSIS отмечают, что потеря 87% армии вторжения (с февраля 2022 года) – это не просто цифра, а симптом глубокой деградации армии РФ. Десятки тысяч уничтоженных единиц техники, потеря 2/3 батальонных тактических групп – все это превращает даже ограниченные наступательные действия РФ.

Но Путин продолжает толкать солдат в мясорубку, потому что боится мира больше, чем войны. Ибо мир – это распад вертикали власти и время отвечать за преступления.

Несмотря на временные обострения на фронте, украинская армия не только держится, но постепенно уничтожает остатки боеспособности россиян. Глубокая зависимость РФ от мобилизации, нехватка подготовленных командиров, моральная деградация и постоянная потребность в "пушечном мясе" - это то, что одерживает победу Украины только вопросом времени", - сообщил Ермак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.