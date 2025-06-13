Суд отменил решение комиссии ТЦК об отказе в рассмотрении заявления об отсрочке студента иностранного вуза

Может ли комиссия ТЦК отказать в рассмотрении заявления об отсрочке соискателю образования, обучающемуся в иностранном учебном заведении, потому что такое заведение не имеет доступа к ЕГЕБО – решение суда.

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Студент иностранного учебного заведения обратился с иском, в котором просил отменить решение комиссии ТЦК по вопросам предоставления военнообязанным отсрочки от призыва, которым ему было отказано в рассмотрении заявления, и обязать комиссию повторно ее рассмотреть.

Считает решение комиссии нарушающим право на получение отсрочки, поскольку иностранные учебные заведения фактически не имеют доступа к Единой государственной электронной базе по вопросам образования Украины (ЕГЕБО), поэтому не могут сформировать справку о соискателе образования по форме, определенной в приложении 9 к Порядку проведения призыва №560.

В отзыве представитель комиссии ТЦК указал, что у истца отсутствует справка о соискателе образования, сформированная в ЕГЕБО, о чем последнему сообщено согласно требованиям п. 60 Порядка.

Также был сделан запрос в Министерство образования и науки Украины и получен ответ, в котором указано, что граждане, которые получают образование в иностранном учебном заведении, не пользуются правом получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

В ответе на отзыв представитель истца отметил, что истец обучается по совместной программе украинского и польского учебных заведений, где польское учебное заведение предоставляет образовательные услуги, а украинское осуществляет образовательную и консультативную поддержку образовательного процесса.

Поскольку именно польское учебное заведение проводит образовательный процесс, а украинское лишь поддержку, истец был зачислен именно как студент Высшей Школы Внутренней Безопасности в г. Лодзь (Польша).

Возможность получения лицом высшего образования по такой образовательной программе предусмотрена Законом «О высшем образовании».

Частью 5 статьи 27 предусмотрено, что заведения высшего образования могут осуществлять образовательную деятельность совместно с украинскими и иностранными заведениями образования по согласованным образовательным программам. Наряду с этим, частью 8 статьи 7 Закона «О высшем образовании» предусмотрено, что в случае получения лицом высшего образования по согласованным между заведениями высшего образования (научными учреждениями), в том числе иностранными, образовательным программам, заведения высшего образования (научные учреждения) имеют право изготавливать и выдавать совместный (двойной) документ о высшем образовании по образцу, определенному совместным решением ученых советов таких заведений высшего образования (научных учреждений).

Что касается письма Директората профессионального предвысшего, высшего образования Министерства образования и науки Украины, которое было приобщено ответчиком, определение терминов, на которые ссылается Директорат МОН в упомянутом письме, дано пунктами 7, 11 и 15 части 1 статьи 1 Закона Украины «О высшем образовании». В таких нормах определены термины понятий учреждения высшего образования, соискателя высшего образования и лицензирования учреждения высшего образования, в которых отсутствует привязка, что такие употребляются только к учреждениям высшего образования – юридическим лицам, образованным по украинскому законодательству.

Что решил суд

Решение по данному делу №380/3597/25 23 апреля 2025 года вынес Львовский окружной административный суд.

Судом установлено, что истец обратился к председателю комиссии ТЦК с заявлением, в котором просил предоставить отсрочку в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона «О мобилизации и мобилизационной подготовке». Комиссией было отказано в связи с тем, что предоставленная истцом справка не соответствует установленной Порядком №560 форме справки и не сформирована в государственной электронной базе по вопросам образования Украины.

Как отметил суд, иностранные учебные заведения фактически не имеют доступа к Единой государственной электронной базе по вопросам образования Украины, соответственно, не могут сформировать справку о соискателе образования по форме, определенной в приложении 9 Порядка проведения призыва №560.

По содержанию приложения №9 к Порядку №560 справка о соискателе образования по данным Единой электронной базы по вопросам образования должна содержать информацию о текущем получении образования (ФИО, дата рождения, пол, название учебного заведения, степень/уровень образования, форма получения образования, код и название специальности/профессии, дата начала получения образования, дата окончания получения образования, номер приказа о зачислении, дата приказа о зачислении, на основании данных, содержащихся в базе по вопросам образования, текущее получение образования не нарушает последовательности, определенной частью 2 статьи 10 Закона «Об образовании» - да/нет) и о документах об образовании.

Из приложенных истцом к заявлению документов следует, что справка о соискателе образования, сформированная в ЕГЕБО, отсутствует.

Вместе с этим, истцом предоставлен сертификат (справка) Высшей Школы Внутренней Безопасности в Лодзи от 2.09.2024, составленный на польском языке.

В этой справке содержится информация о текущем получении образования истца, дате рождения, степени образования, форме обучения – дневной, дате начала обучения – 1.10.2024, дате окончания обучения 30.09.2029, регистрационном номере приказа, дате заказа записи. В строке «на основании данных, содержащихся в ЕГЕБО, текущее получение образования не нарушает последовательности, определенной ч. 2 статьи 10 Закона «Об образовании» указано «да, не нарушает».

В разделе «Информация о документах об образовании» указано: 1. Диплом бакалавра, серия, номер, Львовский торгово-экономический университет, дата выдачи.

Указанная справка подписана проректором по вопросам международного сотрудничества.

Суд отмечает, что упомянутая справка по своему содержанию и форме соответствует требованиям, установленным приложением 9 Порядка №560.

Однако, Комиссией для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки не дана оценка сведениям, содержащимся в справке. Основанием для ее неучета указано лишь несоответствие форме, предусмотренной приложением 9 к Порядку №560.

По убеждению суда, эта справка (сертификат) о соискателе образования является тем документом, который в силу предписаний пункта 62 Порядка №560 может подтвердить право истца на отсрочку.

Также истцом предоставлена ответчику справка от 2.09.2024, выданная Высшей школой внутренней безопасности в Лодзи, которая содержит сведения о том, что истец зачислен на период с 1.10.2024 по 31.09.2029 на обучение дневной (стационарной) формы II образовательной степени (магистратуры) по направлению «Психология» в Высшей школе внутренней безопасности в Лодзи.

Из приведенного следует, что истец является соискателем второго (образовательно-научного/образовательно-творческого) уровня высшего образования (по дневной форме обучения) в последовательности, которая предусмотрена частью 2 статьи 10 Закона «Об образовании». Доказательств нарушения указанной последовательности получения высшего образования суду не предоставлено.

Суд обращает внимание, что Закон №3543-ХІІ не содержит никаких оговорок как относительно невозможности предоставления отсрочки лицам, которые получают высшее образование на территории других государств, так и относительно наличия справки из ЕГЕБО, как обязательного условия для предоставления соответствующей отсрочки. Как уже отмечалось, иностранные учебные заведения фактически не имеют доступа к ЕГЕБО, соответственно, не могут сформировать такую справку по форме, определенной в приложении 9 Порядка №560.

В то же время, суд отмечает, что ни одной нормой действующего законодательства не установлено, что перечень документов, определенных в приложении 5 к постановлению Кабмина №560, является исчерпывающим, а факт получения высшего образования по дневной или дуальной форме получения образования и получения уровня образования, который выше ранее полученного уровня образования, не может подтверждаться другими доказательствами, если они являются надлежащими и допустимыми.

Кроме того, суд отмечает, что реестр субъектов образовательной деятельности не содержит сведений об учреждениях высшего и профессионального образования в Польше, а только о тех, которые расположены в Украине.

Учитывая установленные судом обстоятельства по делу и исследованные доказательства, суд приходит к выводу о противоправности решения Комиссии по рассмотрению вопросов отсрочки, которым отказано истцу. Следовательно, исковые требования являются обоснованными, а иск таким, что подлежит удовлетворению.

Таким образом, суд признал противоправным и отменил решение комиссии по вопросам предоставления отсрочки в части отказа истцу и обязал ее повторно рассмотреть заявление об отсрочке.

Автор: Наталя Мамченко

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