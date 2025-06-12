Трамп заявив, що дуже розчарований РФ та Україною, бо «можна було укласти угоду»

Вони втрачають по 5-6 тисяч людей на тиждень – переважно солдатів, але й мирних жителів, бо міста знову обстрілюють ракетами, — сказав Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований Росією та Україною, бо, за його словами, "можна було укласти угоду".

"Я дуже розчарований Росією, але розчарований і Україною, бо, як на мене, можна було досягти домовленостей. Вони втрачають по п'ять-шість тисяч людей на тиждень – переважно солдатів, але й мирних жителів, бо міста знову обстрілюють ракетами.

Як це жити в будинку і думати, що ракета цілком може потрапити до твоєї будівлі ввечері?

Це жахливо. Має бути жахливо – жити в таких умовах. Але я впевнений, що ми з цим впораємося. Просто розчарований, що досі не закінчили", – сказав президент США.

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