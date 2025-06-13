В Україні проведуть звірку даних про громадян між різними реєстрами — Кабмін затвердив порядок

Кабмін затвердив постанову, яка дозволить ідентифікувати усіх громадян шляхом звірки даних у різних реєстрах.

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Уряд затвердив постанову, яка запускає процес звірки даних про громадян України для їх ідентифікації. Йдеться про процес аналізу розбіжностей шляхом співставлення записів в різних електронних реєстрах. Дані можна буде звірити стосовно різних об’єктів реєстрів – не лише фізичних чи юридичних осіб, а також і стосовно майна.

Відповідно до порядку ідентифікаційні дані фізичної особи — прізвище, власне ім’я та по батькові, дата народження, номер та серія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, дата видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі тощо.

Для цілей проведення звірки, верифікації, співставлення реєстрових даних першоджерелом ідентифікаційних даних фізичної особи є Єдиний державний демографічний реєстр.

За відсутності інформації про фізичну особу в Демографічному реєстрі першоджерелом щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України є Державний реєстр фізичних осіб — платників податків.

Верифікація, співставлення, звірка та усунення розбіжностей здійснюються в такому порядку: ініціація верифікації; верифікація; співставлення; звірка; завершення звірки; усунення розбіжностей.

Усунення розбіжностей шляхом автоматичної синхронізації даних здійснюється в такому порядку:

веб-сервіс власника об’єкта верифікації ініціює автоматичне отримання ним змін даних про об’єкт реєстру (наприклад, про громадянина, майно тощо);

веб-сервіс виявлення змін першоджерела фіксує розбіжності внаслідок зміни записів у першоджерелі;

веб-сервіс виявлення змін першоджерела передає виявлені зміни вебсервісу усунення розбіжностей власника об’єкта верифікації;

веб-сервіс усунення розбіжностей власника об’єкта верифікації усуває розбіжності на підставі інформації, отриманої від веб-сервісу виявлення змін першоджерела.

Електронна інформаційна взаємодія веб-сервісів здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Отже, шляхом цієї процедури можна буде звірити між собою дані з різних реєстрів і виправити розбіжності.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну від 11 червня 2025 р. №687.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін у постанові №932 передбачив, що внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» і взяття на військовий облік чоловіків від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, буде здійснюватися шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Реєстру «Оберіг» засобами системи Трембіта.

Тобто, дані з Демографічного реєстру потраплять до Реєстру «Оберіг» автоматично і для цього не потрібно буде, аби ТЦК вносило їх «вручну».

Також ми писали, що дані медоглядів на придатність автоматично потраплятимуть до Реєстру військовозобов’язаних.

Реєстр «Оберіг» отримуватиме ці дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров’я з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Автор: Наталя Мамченко

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