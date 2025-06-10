Про придатність до служби будуть надходити пуш-повідомлення у Резерв+ після того, як парламент ухвалить закон про автоматичну передачу даних

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволить автоматичну передачу даних від закладів охорони здоров'я до Реєстру військовозобов'язаних для цілей визначення придатності до військової служби.

Фото: ominext.com

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Військовозобов’язаному буде достатньо прийти до свого терапевта в лікарні, а далі набір даних про стан його здоров’я для цілей визначення придатності до військової служби буде автоматично направлятися до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» через обмін з електронною системою ВЛК.

Незабаром такі зміни стануть можливими, адже Верховна Рада ухвалить в цілому законопроект 12066, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю DOU.

«У середині червня ухвалять закон, за яким буде дозволено робити обмін між Електронною системою охорони здоров’я і реєстром «Оберіг». Це розблокує можливість розділяти візит до лікаря і висновки про придатність чи непридатність. Додатковий візит до ВЛК буде лише за потреби. Якщо все добре, то людина не йтиме до ТЦК.

Процедура виглядатиме, як дві смс.

Перша — вам зроблено медичний висновок про придатність/непридатність. Людині надходить номер висновку на телефон.

Друга смс — це пуш у «Резерв+», мовляв, ви пройшли військово-лікарську комісію, зі статусом — придатний або непридатний.

Для цього потрібно ухвалити закон і отримати згоду на передання медичного дата-сету від Міністерства охорони здоров’я.

Якщо все піде за цим планом, до кінця 2025 року людина зможе звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я, що має контракт з НСЗУ — і пройти огляд на придатність до військової служби у цивільних лікарів, там, де їй це зручно, без зайвих клопотів», вказала Черногоренко.

Нагадаємо, раніше Черногоренко вже розповідала, як це виглядатиме.

«Людина приходить до терапевта в лікарні за рогом. Проходить огляд. Далі цей медичний чекап формується в датасет, який направляється в «Оберіг» через обмін з державними реєстрами, із електронною системою електронного ВЛК. І все.

Для вас буде тільки один фізичний візит. Це візит до лікаря, до людини, яка роками оглядає людей, має медичну освіту, має право проводити цю експертизу», — каже Черногоренко.

«Моя мрія і мета — дати людині можливість пройти ВЛК в будь-якому медзакладі, який їй зручний. Колись я була проєктною менеджеркою електронних лікарняних, і тоді теж відчувався скепсис. І ось воно добре працює», вважає заступниця міністра.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект 12066 передбачає у статті 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я виключення із нині діючої заборони передачі медичних даних про пацієнтів.

Медичні дані зможуть передавати до Реєстру військовозобов’язаних.

«Під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони» – зазначено у змінах.

У Законі «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» буде уточнено, що до Реєстру «Оберіг» потраплятимуть відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Також у Міноборони планують подальшу реформу ВЛК, яка дозволить оцінювати медичні характеристики особи деперсоналізовано. Тобто, одна ВЛК буде проводити медичний огляд, заповнювати форму і передавати дані до системи, а вже інша ВЛК, маючи перед очима просто набір характеристик без прізвища людини, оцінюватиме їх з точки зору, чи придатна така особа до військової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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