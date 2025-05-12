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Верховна Рада знов розгляне закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для визначення придатності після президентського вето

07:55, 12 травня 2025
Комітет з нацбезпеки розглянув пропозиції Президента і рекомендує парламенту ще раз прийняти закон, який передбачає автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності.
Верховна Рада знов розгляне закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для визначення придатності після президентського вето
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Верховна Рада після вето Президента Володимира Зеленського знов розгляне законопроект 12066 про створення Реєстру військовозобов’язаних і про цифрову ВЛК, який легалізує автоматичну передачу даних медичних оглядів на придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Нагадаємо, закон було прийнято 18 грудня 2024 року. Однак Президент Володимир Зеленський ветував цей закон №4155-IX. Зокрема, закон передбачав створення нового Реєстру військовослужбовців з їх персональними даними, включно з даними щодо військовослужбовців СБУ та розвідки.

Врешті, комітет нацбезпеки вирішив ці спірні норми виключити, залишивши лише вимогу про внесення до Реєстру військовослужбовців персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Як дані про придатність потраплятимуть до Реєстру «Оберіг»

Слід зазначити, що Кабмін 28 січня вже вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в частині запровадження елементів цифрової ВЛК, тобто, електронної форми направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду, яке формується засобами Реєстру «Оберіг». Таким чином, направлення має формуватися в електронному виді через Реєстр «Оберіг».

Ці зміни мали бути пов’язані зі вступом в силу згаданого закону №4155-IX. Але сталося вето Президента, тож, їх вирішили реалізувати до набуття сили законодавчими змінами.

Тепер, після того, як Верховна Рада «переголосує» ветований Президентом закон, у статті 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я буде передбачено виключення із нині діючої заборони передачі медичних даних про пацієнтів. Медичні дані зможуть передавати до Реєстру військовозобов’язаних.

«Під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони» – зазначено у змінах.

У Законі «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» буде уточнено, що до Реєстру «Оберіг» потраплятимуть відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповідала, що дані про стан здоров’я і, відповідно, придатність до військової служби Міноборони зможе згодом отримувати також і зі звичайних цивільних медичних закладів. Військовозобов’язані просто прийдуть до лікаря за своїм місцем перебування, і далі дані автоматично потраплять до Реєстру.

Як раніше пояснили у Міноборони, у результаті медичний огляд можна буде пройти у будь-якому зручному, визначеному в переліку, медичному закладі, а висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб.

Після того, як військовозобов'язаний зробить щорічний скринінг у своєму медичному закладі, ці дані фіксуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в ЕСОЗ. Надалі, якщо відсутні хронічні захворювання та нарікання, фіксується рекомендація до придатності. Також в ЕСОЗ зазначаються антропометричні дані – зріст, вага, окружність грудної клітини, ці дані направляються до ВЛК.

Також нагадаємо, що Кабмін 31 січня 2025 року прийняв постанову №112, яка передбачає отримання у Дії електронних направлень до лікаря, рецептів на ліки та інших медичних повідомлень.

Крім того, на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект 13131, яким медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом форми №083/о буде скасовано. Замість неї запровадять електронний медичний висновок для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних ЕСОЗ.

Автор: Наталя Мамченко

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