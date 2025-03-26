Для водіїв збираються скасувати довідку про медогляд і брати дані про їх придатність до керування з електронного реєстру – Радуцький вніс законопроект

Законопроект передбачає, що довідку щодо придатності до керування авто 083/о буде скасовано, але замість неї будуть брати дані з ЕСОЗ, який обмінюється даними з Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг».

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Медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом форми №083/о буде скасовано. Замість неї запровадять електронний медичний висновок для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних ЕСОЗ. Відповідний законопроект 13131 зареєстрував голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький разом з колегами.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у грудні 2024 року Верховна Рада прийняла як закон законопроект 12066, який передбачає, що обмін даними між Реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» та Електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ) буде відбуватися автоматично.

Як вказують ініціатори, також будуть внесені зміни до статті 129 Кодексу про адміністративні правопорушення окремим законопроектом.

«Запровадження електронного медичного висновку для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних ЕСОЗ дозволить відмовитися від застарілої паперової форми медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (форми № 083/о) та, разом з вже існуючими Реєстрами центральної бази даних ЕСОЗ, забезпечить простежуваність та повноту медичної інформації про пацієнта в електронній медичній картці, а також можливість подальшого надання інформації про статус допуску до керування шляхом інформаційного обміну даними між державними установами», підкреслюють автори законопроекту.

Як вказує Радуцький та його колеги, отримання послуги для встановлення придатності за станом здоров’я до керування транспортними засобами відносно групи, до якої належить водій або кандидат у водії, є актуальним.

Впровадження електронного медичного висновку водія забезпечить автоматизацію ведення обліку медичної послуги з обстеження водія або кандидата у водії з отриманням електронного медичного висновку з подальшим наданням інформації про статус допуску до керування транспортним засобом державним установам на всіх етапах.

Пропонується внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів України «Про дорожній рух» та «Про автомобільний транспорт».

Буде встановлено, що попереднє, періодичне, позачергове (зумовлене необхідністю) медичне обстеження, а також щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичний огляд проводяться з метою визначення здатності кандидатів у водії і водіїв за станом здоров’я безпечно керувати транспортними засобами.

Ці зміни передбачають розподіл водіїв та кандидатів у водії, які мають проходити медичне обстеження та медичний огляд, на 2 групи.

До групи І пропонується віднести осіб, які використовуватимуть транспортний засіб категорій А, А1, А2, АМ, В, В1 і ВЕ для власних потреб, а також кандидатів у трактористи-машиністи та трактористів-машиністів.

До групи ІІ - осіб, які використовуватимуть транспортний засіб категорій С, СЕ, СІ, С1Е, D, DЕ, D1 і D1Е для власних потреб, а також водіїв, які належать до персоналу автомобільного перевізника та автомобільних самозайнятих перевізників.

Пропонується також встановити, що водій (кандидат у водії) за результатами медичного обстеження буде отримувати електронний медичний висновок про допуск або недопущення за станом здоров’я до керування транспортним засобом відповідної групи, у якому (за необхідності) зазначатимуться умови допуску.

Крім того, пропонується:

встановити, що медичний висновок для водія або кандидата у водії формується та видається за результатами медичного обстеження, а медичний огляд водія проводитиметься для водіїв транспортних засобів при проведенні щозмінного передрейсового, післярейсового медичного огляду, при проходженні щорічного профілактичного медичного огляду (водії, що перевозять харчову продукцію та працівники дорожньо-транспортного комплексу), а також при проведенні огляду на стан сп’яніння, що проводиться медичним працівником у закладі охорони здоров’я у разі відмови водія транспортного засобу від проходження огляду на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу, або його незгоди з результатами огляду, проведеного поліцейським за допомогою спеціальних технічних засобів у разі підозри на стан сп’яніння згідно з ознаками такого стану;

замінити систему видачі паперової медичної довідки водія на електронний медичний висновок, запровадивши відповідне базове регулювання;

уточнити права і обов’язки водія транспортного засобу щодо проходження медичного обстеження відповідно до порядку, що встановлюється МОЗ та МВС за наявних визначених законодавством критеріїв.

Автор: Наталя Мамченко

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