Для водителей собираются отменить справку о медосмотре и брать данные об их пригодности к управлению из электронного реестра – Радуцкий внес законопроект

Законопроект предусматривает, что справка о пригодности к управлению автомобилем формы 083/о будет отменена, а вместо нее данные будут браться из ЭСОЗ, которая обменивается данными с Реестром военнообязанных «Оберег».

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Медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством формы №083/о отменят. Вместо нее введут электронный медицинский вывод для получения водительского удостоверения в центральной базе данных ЭСОЗ. Соответствующий законопроект №13131 зарегистрировал председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий вместе с коллегами.

Напоминаем, как писала «Судебно-юридическая газета», в декабре 2024 года Верховная Рада приняла как закон законопроект №12066, который предусматривает автоматический обмен данными между Реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Электронной системой охраны здоровья (ЭСОЗ).

Как отмечают инициаторы, также будут внесены изменения в статью 129 Кодекса об административных правонарушениях отдельным законопроектом.

«Введение электронного медицинского вывода для получения водительского удостоверения в центральной базе данных ЭСОЗ позволит отказаться от устаревшей бумажной формы медицинской справки о пригодности к управлению транспортным средством (формы №083/о) и, вместе с уже существующими реестрами центральной базы данных ЭСОЗ, обеспечит отслеживаемость и полноту медицинской информации о пациенте в электронной медицинской карте, а также возможность дальнейшего предоставления информации о статусе допуска к управлению путем информационного обмена данными между государственными учреждениями», – подчеркивают авторы законопроекта.

Как указывают Радуцкий и его коллеги, получение услуги для установления пригодности по состоянию здоровья к управлению транспортными средствами в зависимости от группы, к которой относится водитель или кандидат в водители, является актуальным.

Внедрение электронного медицинского вывода для водителей обеспечит автоматизацию учета медицинской услуги по обследованию водителя или кандидата в водители с получением электронного медицинского вывода и последующим предоставлением информации о статусе допуска к управлению транспортным средством государственным учреждениям на всех этапах.

Предлагается внести изменения в Основы законодательства Украины о здравоохранении, законы Украины «О дорожном движении» и «Об автомобильном транспорте».

Будет установлено, что предварительное, периодическое, внеочередное (обусловленное необходимостью) медицинское обследование, а также сменный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр проводятся с целью определения способности кандидатов в водители и водителей по состоянию здоровья безопасно управлять транспортными средствами.

Эти изменения предусматривают разделение водителей и кандидатов в водители, которые должны проходить медицинское обследование и медицинский осмотр, на две группы.

К группе I предлагается отнести лиц, которые будут использовать транспортное средство категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ для собственных нужд, а также кандидатов в трактористы-машинисты и трактористов-машинистов.

К группе II – лиц, которые будут использовать транспортное средство категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DЕ, D1 и D1Е для собственных нужд, а также водителей, относящихся к персоналу автомобильного перевозчика и автомобильных самозанятых перевозчиков.

Также предлагается установить, что водитель (кандидат в водители) по результатам медицинского обследования будет получать электронный медицинский вывод о допуске или недопущении по состоянию здоровья к управлению транспортным средством соответствующей группы, в котором (при необходимости) будут указаны условия допуска.

Кроме того, предлагается:

установить, что медицинский вывод для водителя или кандидата в водители формируется и выдается по результатам медицинского обследования, а медицинский осмотр водителя будет проводиться для водителей транспортных средств при сменном предрейсовом, послерейсовом медицинском осмотре, при прохождении ежегодного профилактического медицинского осмотра (водители, перевозящие пищевую продукцию, и работники дорожно-транспортного комплекса), а также при проведении осмотра на состояние опьянения, который проводится медицинским работником в учреждении здравоохранения в случае отказа водителя транспортного средства от прохождения осмотра на состояние опьянения на месте остановки транспортного средства или его несогласия с результатами осмотра, проведенного полицейским с использованием специальных технических средств в случае подозрения на состояние опьянения по признакам такого состояния;

заменить систему выдачи бумажной медицинской справки водителя на электронный медицинский вывод, внедрив соответствующее базовое регулирование;

уточнить права и обязанности водителя транспортного средства относительно прохождения медицинского обследования в соответствии с порядком, установленным Минздравом и МВД при наличии определенных законодательством критериев.

Автор: Наталя Мамченко

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