Закон запрещает жениться некоторым украинцам — кому именно и почему

В Украине четко определен перечень лиц, которые не могут состоять в браке между собой.

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В Украине законодательным образом установлен брачный возраст для мужчин и женщин — 18 лет. Это означает, что для того, чтобы заключить брак, оба партнера должны достичь этого возраста на момент регистрации. Однако есть исключения: по решению суда лицам, которые достигли 16 лет, может быть предоставлено разрешение на вступление в брак, если это считается соответствующим их интересам.

Одним из главных условий для заключения брака является свободное согласие обоих партнеров.

Но есть случаи, когда вступление в брак между двумя людьми невозможно из-за близкого родства. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Так, не могут вступать в брак:

родственники прямой линии родства (мать и сын, отец и дочь, дедушка и внучка и т. д.);

родные брат и сестра (полные и неполные). Полные имеют обоих общих родителей. Неполные — общую мать или общего отца;

двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;

усыновитель и усыновленное им дитя (если усыновление не отменено).

Суд может предоставить право на брак:

между родной дочерью усыновителя и усыновленным им ребенком

между детьми, которые были усыновлены одним человеком.

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