Закон запрещает жениться некоторым украинцам — кому именно и почему

В Украине законодательным образом установлен брачный возраст для мужчин и женщин — 18 лет. Это означает, что для того, чтобы заключить брак, оба партнера должны достичь этого возраста на момент регистрации. Однако есть исключения: по решению суда лицам, которые достигли 16 лет, может быть предоставлено разрешение на вступление в брак, если это считается соответствующим их интересам.
Одним из главных условий для заключения брака является свободное согласие обоих партнеров.
Но есть случаи, когда вступление в брак между двумя людьми невозможно из-за близкого родства. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Так, не могут вступать в брак:
Суд может предоставить право на брак:
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