Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Закон запрещает жениться некоторым украинцам — кому именно и почему

13:43, 26 марта 2025
В Украине четко определен перечень лиц, которые не могут состоять в браке между собой.
Закон запрещает жениться некоторым украинцам — кому именно и почему
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине законодательным образом установлен брачный возраст для мужчин и женщин — 18 лет. Это означает, что для того, чтобы заключить брак, оба партнера должны достичь этого возраста на момент регистрации. Однако есть исключения: по решению суда лицам, которые достигли 16 лет, может быть предоставлено разрешение на вступление в брак, если это считается соответствующим их интересам.

Одним из главных условий для заключения брака является свободное согласие обоих партнеров.

Но есть случаи, когда вступление в брак между двумя людьми невозможно из-за близкого родства. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Так, не могут вступать в брак:

  • родственники прямой линии родства (мать и сын, отец и дочь, дедушка и внучка и т. д.);
  •  родные брат и сестра (полные и неполные). Полные имеют обоих общих родителей. Неполные — общую мать или общего отца;
  • двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;
  • усыновитель и усыновленное им дитя (если усыновление не отменено).

Суд может предоставить право на брак:

  • между родной дочерью усыновителя и усыновленным им ребенком
  • между детьми, которые были усыновлены одним человеком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

брак

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Злостным жалобщикам на судей придется платить за каждую жалобу по 30 тысяч грн — зарегистрирован законопроект

Законопроект смягчает основания для наказания судей – в частности, за совершение судьей или его родственниками расходов, превышающих их доходы, ответственность наступит только в случае неподтверждения расходов на сумму свыше 300 тысяч грн.

Депутаты отправили на доработку законопроект, которым предлагается выплачивать прокурорам пенсию за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры

Законопроект Третьяковой, предлагающий ряд изменений в пенсионном обеспечении прокуроров, отправили на доработку.

Рада приняла закон об использовании опыта участников боевых действий в подготовке граждан к национальному сопротивлению

Задачей закона является содействие приобретению гражданами Украины готовности и способности выполнять конституционную обязанность по защите Родины.

Командир не отпустил солдата в медицинскую часть и солдат умер — что решил суд

Сержант признал вину и получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Верховная Рада одобрила законопроект о временной отмене ограничений на сроки командирования судей

Парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому ограничение общего срока командирования судьи не применяется к командированным судьям апелляционных судов – до дня завершения ВККС конкурса, а к командированным судьям местных судов – в течение отбора и 6 месяцев с даты его завершения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва