Закон забороняє одружуватися деяким українцям — кому саме та чому

В Україні чітко визначений перелік осіб, які не можуть перебувати у шлюбі між собою.

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В Україні законодавчо встановлений шлюбний вік для чоловіків та жінок — 18 років. Це означає, що для того, щоб укласти шлюб, обидва партнери мають досягти цього віку на момент реєстрації. Однак є винятки: за рішенням суду особам, які досягли 16 років, може бути надано дозвіл на одруження, якщо це вважається відповідним їхнім інтересам.

Однією з головних умов для укладання шлюбу є вільна згода обох партнерів.

Але є випадки, коли одруження між двома людьми неможливе через близьку спорідненість. Про це нагадали в Координаційному центрі за надання безоплатної правової допомоги.

Так, не можуть вступати в шлюб:

родичі прямої лінії споріднення (мати та син, батько та донька, дідусь і онука тощо);

рідні брат і сестра (повнорідні та неповнорідні). Повнорідні мають обох спільних батьків. Неповнорідні — спільну матір або спільного батька;

двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;

усиновлювач та усиновлена ним дитина (якщо усиновлення не скасовано).

Суд може надати право на шлюб:

між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною;

між дітьми, які були усиновлені однією людиною.

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