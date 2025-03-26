Закон забороняє одружуватися деяким українцям — кому саме та чому

В Україні законодавчо встановлений шлюбний вік для чоловіків та жінок — 18 років. Це означає, що для того, щоб укласти шлюб, обидва партнери мають досягти цього віку на момент реєстрації. Однак є винятки: за рішенням суду особам, які досягли 16 років, може бути надано дозвіл на одруження, якщо це вважається відповідним їхнім інтересам.
Однією з головних умов для укладання шлюбу є вільна згода обох партнерів.
Але є випадки, коли одруження між двома людьми неможливе через близьку спорідненість. Про це нагадали в Координаційному центрі за надання безоплатної правової допомоги.
Так, не можуть вступати в шлюб:
Суд може надати право на шлюб:
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