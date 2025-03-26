У Києві нетверезий чоловік побив скло магазину після конфлікту з жінкою – що вирішив суд

Суд у Києві призначив покарання за хуліганство чоловіку, який побив скло магазину.

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У Києві чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, розпочав конфлікт з жінкою, яка стояла біля приміщення магазину. Після словесної перепалки він схопив її за одяг, а коли жінка втекла в магазин і зачинила двері, чоловік почав агресивно бити їх, зрештою розбивши скло. Крім того, він викрикував нецензурні слова. Про це йдеться у вироку Голосіївського Районного суду міста Києва у справі № 752/6213/25.

Після скоєного чоловік покинув місце події. Суд визнав його винним у хуліганстві (ст. 296 Кримінального кодексу України). Йому було призначено покарання у вигляді одного року обмеження волі, з випробуванням. Якщо чоловік протягом року не вчинить нових правопорушень і виконає покладені обов'язки, він не буде відбувати покарання у місцях позбавлення волі.

Відповідно до рішення суду, він також повинен періодично з’являтися на реєстрацію до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи. Крім того, йому заборонено виїжджати за межі України без погодження з уповноваженими органами.

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