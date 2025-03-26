В Киеве нетрезвый мужчина побил стекло магазина после конфликта с женщиной – что решил суд

Суд в Киеве назначил наказание за хулиганство мужчине, который побил стекло магазина.

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В Киеве мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с женщиной, которая стояла возле помещения магазина. После словесной перепалки он схватил ее за одежду, а когда женщина убежала в магазин и закрыла дверь, мужчина начал агрессивно бить их, в конце концов разбив стекло. Кроме того, он выкрикивал нецензурные слова. Об этом говорится в приговоре Голосеевского районного суда города Киева по делу № 752/6213/25.

После содеянного мужчина покинул место происшествия. Суд признал его виновным в хулиганстве (ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Ему было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, с испытанием. Если мужчина в течение года не совершит новых правонарушений и выполнит возложенные обязанности, он не будет отбывать наказание в местах лишения свободы.

Согласно решению суда, он также должен периодически являться на регистрацию в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Кроме того, ему запрещено выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченными органами.

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