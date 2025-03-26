Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Киеве нетрезвый мужчина побил стекло магазина после конфликта с женщиной – что решил суд

13:25, 26 марта 2025
Суд в Киеве назначил наказание за хулиганство мужчине, который побил стекло магазина.
В Киеве нетрезвый мужчина побил стекло магазина после конфликта с женщиной – что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с женщиной, которая стояла возле помещения магазина. После словесной перепалки он схватил ее за одежду, а когда женщина убежала в магазин и закрыла дверь, мужчина начал агрессивно бить их, в конце концов разбив стекло. Кроме того, он выкрикивал нецензурные слова. Об этом говорится в приговоре Голосеевского районного суда города Киева по делу № 752/6213/25.

После содеянного мужчина покинул место происшествия. Суд признал его виновным в хулиганстве (ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Ему было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, с испытанием. Если мужчина в течение года не совершит новых правонарушений и выполнит возложенные обязанности, он не будет отбывать наказание в местах лишения свободы.

Согласно решению суда, он также должен периодически являться на регистрацию в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Кроме того, ему запрещено выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченными органами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Злостным жалобщикам на судей придется платить за каждую жалобу по 30 тысяч грн — зарегистрирован законопроект

Законопроект смягчает основания для наказания судей – в частности, за совершение судьей или его родственниками расходов, превышающих их доходы, ответственность наступит только в случае неподтверждения расходов на сумму свыше 300 тысяч грн.

Депутаты отправили на доработку законопроект, которым предлагается выплачивать прокурорам пенсию за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры

Законопроект Третьяковой, предлагающий ряд изменений в пенсионном обеспечении прокуроров, отправили на доработку.

Рада приняла закон об использовании опыта участников боевых действий в подготовке граждан к национальному сопротивлению

Задачей закона является содействие приобретению гражданами Украины готовности и способности выполнять конституционную обязанность по защите Родины.

Командир не отпустил солдата в медицинскую часть и солдат умер — что решил суд

Сержант признал вину и получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Верховная Рада одобрила законопроект о временной отмене ограничений на сроки командирования судей

Парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому ограничение общего срока командирования судьи не применяется к командированным судьям апелляционных судов – до дня завершения ВККС конкурса, а к командированным судьям местных судов – в течение отбора и 6 месяцев с даты его завершения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва