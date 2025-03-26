Трамп приказал ФБР рассекретить материалы расследования по связям его предвыборного штаба с Россией

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить материалы расследования ФБР по обвинениям в связях его предвыборного штаба 2016 года с Россией. Соответствующий указ опубликован Белым домом.
«Я постановил, что все материалы, упомянутые в Президентской меморандуме от 19 января 2021 года (Рассекречивание определенных материалов, касающихся расследования ФБР „Перекрестный огонь“), больше не являются засекреченными», — говорится в тексте документа.
Расследование, которое проводилось, он назвал «позором».
Теперь все СМИ смогут ознакомиться с ранее засекреченными файлами, отметил президент США и добавил: «Возможно, это вас не заинтересует, потому что вам не понравится то, что вы увидите. Честно говоря, ФБР должно стыдиться, и Министерство юстиции тоже. И Байден тоже», — сказал Трамп, передает The Washington Examiner.
Как известно, ФБР начало расследование в июле 2016 года, оно получило название Crossfire Hurricane («Перекрестный огонь»). Его курировал специальный прокурор Роберт Мюллер.
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