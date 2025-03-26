Трамп наказав ФБР розсекретити матеріали розслідування щодо зв'язків його передвиборчого штабу з Росією

Дональд Трамп розпорядився розсекретити матеріали розслідування ФБР за звинуваченнями у зв'язках його передвиборчого штабу 2016 року з Росією.

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Президент США Дональд Трамп розпорядився розсекретити матеріали розслідування ФБР щодо звинувачень у зв'язках його передвиборчого штабу 2016 року з Росією. Відповідний указ опублікований Білим домом.

«Я постановив, що всі матеріали, згадані в Президентському меморандумі від 19 січня 2021 року (Розсекречення певних матеріалів, що стосуються розслідування ФБР «Перехресний вогонь»), більше не є засекреченими», — йдеться в тексті документу.

Розслідування, яке проводилося, він назвав «соромом».

Тепер усі ЗМІ зможуть ознайомитись з раніше засекреченими файлами, зазначив президент США і додав: «Можливо, це вас не зацікавить, тому що вам не сподобається те, що ви побачите.Чесно кажучи, ФБР має соромитися, і Міністерство юстиції теж. І Байден теж», — сказав Трамп, передає The Washington Examiner.

Як відомо, ФБР розпочало розслідування в липні 2016 року, воно отримало назву Crossfire Hurricane («Перехресний вогонь»). Його курував спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

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