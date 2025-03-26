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У податковій службі пояснили, чи може платник податків сплачувати за іншого платника кошти з власного рахунку

19:42, 26 березня 2025
Платник безпосередньо здійснює сплату податку, збору, платежу чи єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
У податковій службі пояснили, чи може платник податків сплачувати за іншого платника кошти з власного рахунку
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Податкова служба у Полтавській області нагадує, чи може платник податків сплачувати за іншого платника кошти з власного рахунку.

Сплата податку, збору, платежу, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється платником податку/єдиного внеску безпосередньо. Платник податків не має права сплачувати кошти з власного рахунку та від власного імені за іншого платника.

Громадяни під час сплати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску за допомогою технічного пристрою (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс сомообслуговування, інший пристрій) та через каси надавачів платіжних послуг заповнюють усі обов’язкові реквізити платіжної інструкції, у т.ч.:

  • реквізит «Код фактичного платника» (податковий номер громадянина - платника податків);
  • реквізит «Призначення платежу» (в довільній формі).

При цьому реквізит «Код платника» містить код надавача платіжних послуг (банківська установа), з використанням технічного пристрою якого або через каси якого проводиться готівковий розрахунок.

Юридичні особи (підприємства) та ФОПи

1. При безготівкових розрахунках платників з бюджетом та фондами від власного імені під час сплати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску заповнюють усі обов’язкові реквізити платіжної інструкції, у т.ч.:

  • реквізит «Код платника» (податковий номер юридичної особи/ФОПа);
  • реквізит «Призначення платежу» (в довільній формі).

2. При безготівкових розрахунках платників з бюджетом та фондами за відокремлені підрозділи (далі – філії).

Юридичні особи (далі – головні підприємства) під час сплати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску за філії  (у випадках, передбачених ПКУ) заповнюють усі обов’язкові реквізити платіжної інструкції, у т.ч.:

  • реквізит «Код платника» (податковий номер головного підприємства);
  • реквізит «Код фактичного платника» (податковий номер філії);
  • реквізит «Призначення платежу» (в довільній формі).

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