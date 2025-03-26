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В налоговой службе объяснили, может ли налогоплательщик платить за другого налогоплательщика средства по своему счету

19:42, 26 марта 2025
Плательщик непосредственно производит уплату налога, сбора, платежа или единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
В налоговой службе объяснили, может ли налогоплательщик платить за другого налогоплательщика средства по своему счету
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Налоговая служба в Полтавской области напоминает, может ли налогоплательщик оплачивать за другого налогоплательщика средства с собственного счета.

Уплата налога, сбора, платежа, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование осуществляется налогоплательщиком/плательщиком единого взноса непосредственно.

Налогоплательщик не имеет права оплачивать средства с собственного счета и от собственного имени за другого налогоплательщика.

Граждане при уплате налогов, сборов, других платежей и единого взноса с помощью технического устройства (банковский автомат, платежный терминал, программно-технический комплекс самообслуживания, другое устройство) и через кассы поставщиков платежных услуг заполняют все обязательные реквизиты платежной инструкции, включая:

  • реквизит «Код фактического плательщика» (налоговый номер гражданина - налогоплательщика);
  • реквизит «Назначение платежа» (в произвольной форме).

При этом реквизит «Код плательщика» содержит код поставщика платежных услуг (банковская организация), с использованием технического устройства которого или через кассы которого осуществляется расчет наличными.

Юридические лица (предприятия) и ФЛП

1. При безналичных расчетах плательщиков с бюджетом и фондами от собственного имени при уплате налогов, сборов, других платежей и единого взноса заполняют все обязательные реквизиты платежной инструкции, включая:

реквизит «Код плательщика» (налоговый номер юридического лица/ФЛП);

реквизит «Назначение платежа» (в произвольной форме).

2. При безналичных расчетах плательщиков с бюджетом и фондами за обособленные подразделения (далее – филиалы).

Юридические лица (далее – головные предприятия) при уплате налогов, сборов, других платежей и единого взноса за филиалы (в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины) заполняют все обязательные реквизиты платежной инструкции, включая:

  • реквизит «Код плательщика» (налоговый номер головного предприятия);
  • реквизит «Код фактического плательщика» (налоговый номер филиала);
  • реквизит «Назначение платежа» (в произвольной форме).

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налоговая налоги

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