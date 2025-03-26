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4-й день недоступна онлайн-покупка билетов – УЗ продолжает восстанавливать работу сервисов после кибератаки

10:25, 26 марта 2025
Пассажиры Укрзализныци получат компенсацию из-за сбоя в онлайн-покупке билетов.
4-й день недоступна онлайн-покупка билетов – УЗ продолжает восстанавливать работу сервисов после кибератаки
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта стали временно недоступны онлайн-сервисы Укрзализныци. Оказалось, что причиной сбоя в онлайн-системах стала масштабная кибератака. Компания сообщила, что активно работает над восстановлением сервисов и надеется завершить процесс в ближайшее время.

Сейчас билеты можно приобрести через кассы на ближайшие даты - 26 и 27 марта. Для удобства пассажиров рекомендуется приходить за билетами в менее загруженные часы, с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30. Все вокзальные кассы и персонал работают в усиленном режиме, а также на дежурстве находятся «ангелы» - помощники для поддержки пассажиров.

Укрзализныця также поблагодарила пассажиров за терпение и предложила владельцам бумажных билетов, которые были приобретены после 22 марта: «Спасибо всем пассажирам за терпение, а владельцев бумажных билетов, которые были приобретены после 22 марта, ждет комплимент от Укрзализныци на борту и возможность бесплатно воспользоваться платными залами ожидания на вокзалах страны».

Специалисты компании и привлеченные эксперты продолжают работать круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить онлайн-сервисы.

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Укрзализныця

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