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Возможность увольнения с военной службы одного из сыновей по уходу за отцом, имеющим инвалидность — обзор практики КАС ВС

11:19, 26 марта 2025
В обзоре отражены правовые позиции судебных палат, коллегий судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда.
Возможность увольнения с военной службы одного из сыновей по уходу за отцом, имеющим инвалидность — обзор практики КАС ВС
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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за февраль 2025 года.

В обзоре отражены правовые позиции судебных палат, коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при решении публично-правовых споров, в частности о:

  • возможности освобождения от военной службы одного из сыновей для ухода за отцом – инвалидом;
  • праве командования принимать решения о увольнении военнослужащих с занимаемых должностей и их дальнейшем назначении;
  • необоснованности требований доработки документов для назначения единовременной денежной помощи, несмотря на наличие в них судебного решения о факте совместного проживания истца с умершим военнослужащим;
  • праве недропользователя осуществлять геологическое изучение или добычу одного вида полезных ископаемых;
  • моратории на штрафы за налоговые правонарушения во время военного положения;
  • влиянии форс-мажорных обстоятельств на начисление пени за нарушение сроков расчетов по валютным операциям в условиях военного положения;
  • проведении фактической проверки и применении штрафных санкций за нарушение требований к фискальным чекам;
  • определении объема государственного заказа по образовательным и научным уровням.

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Верховный Суд КАС ВС военная служба

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