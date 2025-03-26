Практика судов
  1. В мире

Еврокомиссия рекомендует европейцам быть готовыми к войне, пандемиям и кризисам

10:07, 26 марта 2025
ЕС призывает запасаться едой и водой на 72 часа в рамках стратегии готовности.
Еврокомиссия рекомендует европейцам быть готовыми к войне, пандемиям и кризисам
Фото: volyn24
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз должен быть готовым к различным кризисам, таким как войны, пандемии и стихийные бедствия. В рамках проекта «Стратегия Союза готовности» Еврокомиссия рекомендует каждому гражданину запасать еду и воду на 72 часа, чтобы быть готовым к начальному периоду чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет Politico.

Проект стратегического плана включает, что первые часы после возникновения кризиса являются критическими. Согласно документу, граждане должны быть самообеспеченными в течение не менее 72 часов в случае экстремальных сбоев. «В случае экстремальных сбоев начальный период является наиболее критическим», - говорится в документе, излагая возможные сценарии: от войны до кибератак и смертельных болезней до наводнений, вызванных климатом.

Исполнительный вице-президент Комиссии Роксана Минзату заявила, что стратегия направлена на создание безопасного и устойчивого ЕС, способного предвидеть и эффективно реагировать на угрозы. В частности, в плане предусмотрены рекомендации для стран-членов по хранению основных запасов, укрытий и обеспечения критических ресурсов.

Эта стратегия является важным шагом в укреплении готовности Европы к кризисам, учитывая многолетний опыт с пандемией COVID-19 и российским вторжением в Украину. Европа не может больше полагаться только на реакцию на кризисы, говорится в документе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Европа война Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Злостным жалобщикам на судей придется платить за каждую жалобу по 30 тысяч грн — зарегистрирован законопроект

Законопроект смягчает основания для наказания судей – в частности, за совершение судьей или его родственниками расходов, превышающих их доходы, ответственность наступит только в случае неподтверждения расходов на сумму свыше 300 тысяч грн.

Депутаты отправили на доработку законопроект, которым предлагается выплачивать прокурорам пенсию за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры

Законопроект Третьяковой, предлагающий ряд изменений в пенсионном обеспечении прокуроров, отправили на доработку.

Рада приняла закон об использовании опыта участников боевых действий в подготовке граждан к национальному сопротивлению

Задачей закона является содействие приобретению гражданами Украины готовности и способности выполнять конституционную обязанность по защите Родины.

Командир не отпустил солдата в медицинскую часть и солдат умер — что решил суд

Сержант признал вину и получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Верховная Рада одобрила законопроект о временной отмене ограничений на сроки командирования судей

Парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому ограничение общего срока командирования судьи не применяется к командированным судьям апелляционных судов – до дня завершения ВККС конкурса, а к командированным судьям местных судов – в течение отбора и 6 месяцев с даты его завершения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва