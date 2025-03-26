Еврокомиссия рекомендует европейцам быть готовыми к войне, пандемиям и кризисам

ЕС призывает запасаться едой и водой на 72 часа в рамках стратегии готовности.

Фото: volyn24

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз должен быть готовым к различным кризисам, таким как войны, пандемии и стихийные бедствия. В рамках проекта «Стратегия Союза готовности» Еврокомиссия рекомендует каждому гражданину запасать еду и воду на 72 часа, чтобы быть готовым к начальному периоду чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет Politico.

Проект стратегического плана включает, что первые часы после возникновения кризиса являются критическими. Согласно документу, граждане должны быть самообеспеченными в течение не менее 72 часов в случае экстремальных сбоев. «В случае экстремальных сбоев начальный период является наиболее критическим», - говорится в документе, излагая возможные сценарии: от войны до кибератак и смертельных болезней до наводнений, вызванных климатом.

Исполнительный вице-президент Комиссии Роксана Минзату заявила, что стратегия направлена на создание безопасного и устойчивого ЕС, способного предвидеть и эффективно реагировать на угрозы. В частности, в плане предусмотрены рекомендации для стран-членов по хранению основных запасов, укрытий и обеспечения критических ресурсов.

Эта стратегия является важным шагом в укреплении готовности Европы к кризисам, учитывая многолетний опыт с пандемией COVID-19 и российским вторжением в Украину. Европа не может больше полагаться только на реакцию на кризисы, говорится в документе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.