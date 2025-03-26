Украинцы поддержали петицию о доплатах для работников дошкольного и внешкольного образования

Петиция за субвенцию для работников дошкольного и внешкольного образования набрала 25 тысяч голосов.

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Петиция на сайте Кабинета Министров Украины, которая призывает ввести субвенцию для доплат работникам дошкольного, внешкольного и профессионального образования, набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения. Петиция была подана 21 января и по состоянию на 26 марта достигла необходимого количества поддержки.

Авторы петиции отмечают, что хотя утверждение программы материальной поддержки работников учреждений общего среднего образования является важным шагом, он является несправедливым по отношению к другим категориям педагогов. Они подчеркивают, что все работники образования, независимо от типа заведения, работают в условиях военного положения, постоянных угроз и опасности, выполняя ответственную работу.

«Утверждение в госбюджете на 2025 год программы по материальной поддержке педагогических работников учреждений общего среднего образования - это очень хорошо, но так несправедливо в отношении педагогов учреждений дошкольного, внешкольного, профессионального и других учреждений образования, ведь в условиях военного положения, объявления постоянных тревог, взрывов и другой угрозы и опасности, все педагоги работают одинаково, выполняя напряженную, опасную и ответственную работу для сохранения жизни и здоровья детей», - говорится в тексте петиции.

Заявители считают необходимым перераспределить средства и создать бюджетную программу для предоставления доплат работникам дошкольного, внешкольного и профессионального образования, которые финансируются из местных бюджетов.

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