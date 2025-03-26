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Федеральный судья США временно заблокировал попытку администрации Трампа закрыть «Радио Свобода»

09:35, 26 марта 2025
Суд временно заблокировал дефинансирование «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».
Федеральный судья США временно заблокировал попытку администрации Трампа закрыть «Радио Свобода»
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Федеральный судья временно заблокировал попытку администрации Дональда Трампа закрыть «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Об этом пишет ABC News.

Судья США Ройс Ламберт выдал временный запрет, остановивший ликвидацию организации, обнаружив, что попытка администрации Трампа прекратить финансирование этой группы была «неподтверждена никакими фактами или соображениями» и, вероятно, нарушала федеральное законодательство.

«Руководство (Агентства США по глобальным медиа) не может одним предложением, которое практически ничего не объясняет, заставить RFE/RL закрыться - даже если президент приказал им это сделать», - написал судья Ламберт, назначенный Рейганом.

Напомним, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на должностных лиц USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие федерального гранта для RFE/RL. Об этом говорится в сообщении издания.

В жалобе утверждается, что отказ в предоставлении RFE/RL средств, выделенных Конгрессом, нарушает федеральные законы, в том числе Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительной властью над федеральными расходами. Дело рассматриваеться в Окружном суде округа Колумбия.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на урезание сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них - агентство, которое занимается «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США, во всем мире.

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суд США финансы

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