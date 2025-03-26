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Федеральний суддя США тимчасово заблокував спробу адміністрації Трампа закрити «Радіо Свобода»

09:35, 26 березня 2025
Суд тимчасово заблокував дефінансування «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода».
Федеральний суддя США тимчасово заблокував спробу адміністрації Трампа закрити «Радіо Свобода»
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Федеральний суддя тимчасово заблокував спробу адміністрації Дональда Трампа закрити «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода». Про це пише ABC News.

Суддя США Ройс Ламберт видав тимчасову заборону, що зупинила ліквідацію організації, виявивши, що спроба адміністрації Трампа припинити фінансування цієї групи була «непідтверджена жодними фактами чи міркуваннями» і, ймовірно, порушувала федеральне законодавство.

«Керівництво (Агентства США з глобальних медіа) не може одним реченням, яке практично нічого не пояснює, змусити RFE/RL закритись – навіть якщо президент наказав їм це зробити», — написав суддя Ламберт, призначений Рейганом.

Нагадаємо, що Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на посадовців USAGM Карі Лейк і Віктора Моралеса, щоб заблокувати їхню спробу припинити дію федерального гранту для RFE/RL.

У скарзі стверджується, що відмова в наданні RFE/RL коштів, виділених Конгресом, порушує федеральні закони, в тому числі Конституцію США, яка наділяє Конгрес виключною владою над федеральними витратами. Справа розглядається в Окружному суді округу Колумбія.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

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суд США фінанси

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