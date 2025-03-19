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Радіо Свобода подало до суду на Агентство США з глобальних медіа, щоб заблокувати рішення про припинення фінансування

08:12, 19 березня 2025
Справа розглядатиметься в Окружному суді округу Колумбія.
Радіо Свобода подало до суду на Агентство США з глобальних медіа, щоб заблокувати рішення про припинення фінансування
Джерело фото: USAGM
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Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на посадовців USAGM Карі Лейк і Віктора Моралеса, щоб заблокувати їхню спробу припинити дію федерального гранту для RFE/RL. Про це йдеться у повідомлені видання.

У скарзі стверджується, що відмова в наданні RFE/RL коштів, виділених Конгресом, порушує федеральні закони, в тому числі Конституцію США, яка наділяє Конгрес виключною владою над федеральними витратами. Справа розглядатиметься в Окружному суді округу Колумбія.

«Зараз не час поступатися місцем пропаганді та цензурі супротивників Америки. Ми віримо, що закон на нашому боці і що святкування нашої загибелі деспотами по всьому світу є передчасним», – заявив президент RFE/RL Стівен Капус.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) – це міжнародна інформаційна організація, яка охоплює 23 країни та фінансується Конгресом США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

Медіакомпанія «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» припиняє роботу своїх проєктів з 1 квітня 2025 року через припинення фінансування.

Раніше з аналогічних причин припинив роботу «Голос Америки»: співробітників перестали допускати до офісу у Вашингтоні ще з вихідних, а їхні електронні перепустки було анульовано.

У Празі, де розташований головний офіс «Радіо Свобода», працівники поки що залишаються на робочих місцях, але їм вже надійшли повідомлення про розірвання контрактів із 31 березня.

Раніше президент США Дональд Трамп обурився, що у ЗМІ оприлюднили фейкову інформацію, що спецпредставник Стів Віткофф чекав зустрічі з Путіним щонайменше 8 годин.

Також ми писали, що усіх працівників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що Агентство США припинить платити «Reuters», «Радіо Свобода» та «Голосу Америки» за підписку на новини.

Згодом стало відомо, що ЄС вивчає можливість взяти на себе фінансування Радіо Свобода.

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