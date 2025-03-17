«Радіо Свобода» та «Настоящее время» припиняють роботу з 1 квітня

Медіакомпанія оголосила про припинення діяльності через втрату фінансування.

Фото: svoboda.org

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

Медіакомпанія «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» припиняє роботу своїх проєктів з 1 квітня 2025 року через припинення фінансування. Про це повідомило керівництво російської служби.

Закриття торкнеться самої «Радіо Свобода», її регіональних проєктів («Північ.Реалії», «Idel.Реалії», «Кавказ.Реалії») та телеканалу «Настоящее время», який є спільною ініціативою «Радіо Свобода» та «Голосу Америки».

«До кінця березня редакція працює, після цього фінансування проєктів припиняється», – повідомив один зі співробітників.

Раніше з аналогічних причин припинив роботу «Голос Америки»: співробітників перестали допускати до офісу у Вашингтоні ще з вихідних, а їхні електронні перепустки було анульовано.

У Празі, де розташований головний офіс «Радіо Свобода», працівники поки що залишаються на робочих місцях, але їм вже надійшли повідомлення про розірвання контрактів із 31 березня.

Раніше президент США Дональд Трамп обурився, що у ЗМІ оприлюднили фейкову інформацію, що спецпредставник Стів Віткофф чекав зустрічі з Путіним щонайменше 8 годин.

Також ми писали, що усіх працівників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що Агентство США припинить платити Reuters, Радіо Свобода та Голосу Америки за підписку на новини.

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