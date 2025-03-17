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«Радио Свобода» и «Настоящее время» прекращают работу с 1 апреля

15:48, 17 марта 2025
Медиакомпания объявила о прекращении деятельности из-за потери финансирования.
«Радио Свобода» и «Настоящее время» прекращают работу с 1 апреля
Фото: svoboda.org
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на урезание сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них - агентство, которое занимается «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США, во всем мире.

Медиакомпания «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» прекращает работу своих проектов с 1 апреля 2025 года из-за прекращения финансирования. Об этом сообщило руководство российской службы.

Закрытие коснется самой «Радио Свобода», ее региональных проектов («Север.Реалии», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии») и телеканала «Настоящее время», который является совместной инициативой «Радио Свобода» и «Голоса Америки».

«До конца марта редакция работает, после этого финансирование проектов прекращается», - сообщил один из сотрудников.

Ранее по аналогичным причинам прекратил работу «Голос Америки»: сотрудников перестали допускать в офис в Вашингтоне еще с выходных, а их электронные пропуска были аннулированы.

В Праге, где находится главный офис «Радио Свобода», сотрудники пока остаются на рабочих местах, но им уже пришли уведомления о расторжении контрактов с 31 марта.

Ранее президент США Дональд Трамп возмутился, что в СМИ опубликовали фейковую информацию о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф ждал встречи с Путиным не менее 8 часов.

Также мы писали, что всех сотрудников «Голоса Америки» отправили в административный отпуск.

Ранее сообщалось, что Агентство США перестанет платить Reuters, Радио Свобода и Голос Америки за подписку на новости.

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