Спецпредставитель Трампа Уиткофф возвращается в США после переговоров в Москве

Стив Уиткофф покинул РФ после переговоров по прекращению огня в Украине.

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Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф провел переговоры в Москве и уже возвращается в Вашингтон. Об этом заявил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала Fox News.

"Я разговаривал со своим находящимся там коллегой и он возвращается назад, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Дональдом Трампом, который примет решение относительно следующих шагов", - сказал Уолц.

Уолц заметил, что испытывает "осторожный оптимизм", но пообещал не делать никаких объявлений, пока этого не сделает Трамп.

Напомним, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, предложенное США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 13 марта посетил РФ для проведения переговоров по прекращению огня в Украине.

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