РФ планирует усилить свое военное присутствие в Беларуси, — ISW

В Институте изучения войны отметили, что Россия, вероятно, расширит свою военную инфраструктуру в Беларуси, чтобы укрепить присутствие вблизи восточной границы НАТО.

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Россия, вероятно, увеличит свое постоянное военное присутствие в Беларуси, укрепляя свои позиции на восточной границе НАТО. Такой вывод сделали аналитики "Института изучения войны" (ISW) в отчете за 13 марта, комментируя ратификацию соглашения между Москвой и Минском о гарантиях безопасности.

"Путин и Лукашенко встретились в Москве 13 марта и ратифицировали российско-белорусский договор о гарантиях безопасности. Договор позволяет России создавать военные базы и инфраструктуру в Беларуси", – сообщает ISW.

Путин отметил, что Россия развернула на белорусской территории объединенную региональную группу войск, современные российские оборонные системы и тактическое ядерное оружие – все это, по словам Путина, "надежно прикрывает" западные границы Беларуси и России.

Напомним, Путин согласен с предложением США о перемирии, но выдвинул дополнительные условия.

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