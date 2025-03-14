Осужденный за «слив» данных Пентагона Джек Тейшейра призвал Дональда Трампа освободить его из тюрьмы

Тейшейра заявил, что хотел поделиться «правдой» по поводу войны РФ против Украины.

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Бывший служащий Нацгвардии США Джек Тейшейра, осужденный за «слив» секретных данных о войне в Украине, обратился к президенту Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Об этом пишет AP.

Тейшейра заявил, что якобы только «разоблачал и исправлял ложь администрации Байдена».

Он признал себя виновным, что его действия были незаконными, но чувствовал, что ему нужно поделиться правдой о том, как администрация Байдена «вводила в заблуждение» американскую общественность по поводу войны в Украине.

Также Тейшейра призвал президента Трампа отменить решение о своем заключении.

Напомним, что марте 2024 Джек Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне в соответствии с Законом о шпионаже.

Тейшейра получил 15 лет тюрьмы.

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