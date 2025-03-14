Стало известно, почему Кита Келлога отстранили от мирных переговоров по Украине

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог был отстранен от участия в переговорах по Украине по просьбе российской стороны. Об этом пишет NBC News.
По данным издания, Путин считает Келлога слишком "проукраинским".
"Келлог – бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Это человек не нашего типа, не того калибра, которого мы ищем", – сказал изданию NBC один из российских чиновников.
Еще один чиновник подтвердил изданию, что РФ не хотела, чтобы Келлог был вовлечен в мирные переговоры по войне в Украине.
Напомним, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, предложенное США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 13 марта посетил РФ для проведения переговоров по прекращению огня в Украине.
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