Стало известно, почему Кита Келлога отстранили от мирных переговоров по Украине

Спецпредставителя Трампа Келлога отстранили от переговорного процесса по просьбе российской стороны - пишет NBC.

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Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог был отстранен от участия в переговорах по Украине по просьбе российской стороны. Об этом пишет NBC News.

По данным издания, Путин считает Келлога слишком "проукраинским".

"Келлог – бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Это человек не нашего типа, не того калибра, которого мы ищем", – сказал изданию NBC один из российских чиновников.

Еще один чиновник подтвердил изданию, что РФ не хотела, чтобы Келлог был вовлечен в мирные переговоры по войне в Украине.

Напомним, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, предложенное США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 13 марта посетил РФ для проведения переговоров по прекращению огня в Украине.

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