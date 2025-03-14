В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из 8 населенных пунктов

Вражеские ДРГ пытаются заходить в Сумскую область практически по всей границе.

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В Сумской области была объявлена ​​обязательная эвакуация еще из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин. Речь идет об эвакуации 543 человек. Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Владимир Артюх в Фейсбук.

По его словам, соответствующее решение приняло Совет обороны Сумской области.

Он отметил, что оккупанты активизировались на пограничные, возросло применение кабов, FPV-дронов и интенсивность ДРГ практически по всей границе. Поэтому только эвакуация может обезопасить мирное население от действий противника.

К эвакуации будут привлечены, в частности, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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