Соединенные Штаты не продлили разрешение российским банкам обрабатывать европейские платежи за продажу нефти

Как сообщается, европейские страны и союзники США больше не могут покупать нефть у РФ без введения санкций Вашингтоном.

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Соединенные Штаты не стали продлевать действие лицензии, позволявшей рассчитываться за энергоносители с банками. Об этом сообщил журналист Fox News Эдвард Лоуренс в соцсети Х.

Генеральная лицензия 8L Министерства денег США дозволяла совершать операции, "связанные с энергетикой" с 12 подсанкционными банками РФ. Срок действия лицензии закончился 12 марта.

"Источник подтвердил, что срок действия генеральной лицензии на покупку российской нефти истек вчера. Это означает, что европейские страны и наши союзники больше не могут покупать нефть из России без введения санкций со стороны США. Источник сообщил мне, что это переговорная тактика, направленная на прекращение вторжения", - написал Лоренс.

Напомним, что США ужесточают санкции против нефтяного, газового и банковского секторов России.

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