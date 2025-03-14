Соединенные Штаты не продлили разрешение российским банкам обрабатывать европейские платежи за продажу нефти

Соединенные Штаты не стали продлевать действие лицензии, позволявшей рассчитываться за энергоносители с банками. Об этом сообщил журналист Fox News Эдвард Лоуренс в соцсети Х.
Генеральная лицензия 8L Министерства денег США дозволяла совершать операции, "связанные с энергетикой" с 12 подсанкционными банками РФ. Срок действия лицензии закончился 12 марта.
"Источник подтвердил, что срок действия генеральной лицензии на покупку российской нефти истек вчера. Это означает, что европейские страны и наши союзники больше не могут покупать нефть из России без введения санкций со стороны США. Источник сообщил мне, что это переговорная тактика, направленная на прекращение вторжения", - написал Лоренс.
Напомним, что США ужесточают санкции против нефтяного, газового и банковского секторов России.
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