США возобновляют поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB — Reuters

GLSDB способны поражать цели на расстоянии до 161 км.

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Соединенные Штаты готовы возобновить поставки Украине дальнобойных наземных бомб малого диаметра с реактивным двигателем GLSDB, модернизированными для более эффективного противодействия российским препятствиям. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что последние недели шли испытания 19 таких боеприпасов, чтобы оценить их эффективность после обновлений.

Как сообщает издание, боеприпасы поступят на фоне отчетов о том, что украинские запасы ракет ATACMS истощены.

Ожидается, что GLSDB могут вернуться на поле боя в ближайшие дни, поскольку их запасы уже находятся в Европе.

GLSDB – совместная разработка американской компании Boeing и шведской Saab. Эти боеприпасы можно запускать из установок HIMARS и M270. GLSDB могут поражать цели на расстоянии до 161 км.

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