США ужесточают санкции против нефтяного, газового и банковского секторов России

Администрация Дональда Трампа вводит дополнительные ограничения в отношении российского нефтяного и газового секторов, пишет CBS.

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Соединенные Штаты Америки вводят дополнительные ограничения в отношении российского нефтяного, газового и банковского секторов. Доступ к платежным системам США будет ограничен, сообщает CBS.

"Администрация Трампа накладывает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам США", - пишет издание.

Напомним, что в США были допустили жесткие санкции против России для успеха на переговорах.

Но, как писало издание Reuters, Россия просит компании предложить, какие санкции Москва должна попытаться снять на переговорах с Вашингтоном.

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