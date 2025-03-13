Практика судов
  1. В мире

РФ начала готовиться к отмене санкций — Reuters

13:54, 13 марта 2025
В РФ просят компании представить предложения по смягчению санкций.
РФ начала готовиться к отмене санкций — Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия просит компании предложить, какие санкции Москва должна попытаться снять на переговорах с Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters.

Министерство промышленности и торговли РФ, по данным издания, попросило компании сообщить, какие санкции для них являются наиболее болезненными. Один человек сказал, что министерство распространяет форму для заполнения компаниями, спрашивая, какие санкции больше всего повлияли на их бизнес, и выявляя наиболее чувствительные ограничения.

Опрошенные люди заявили, что наиболее обременительными были вопросы платежей, хотя три источника также подчеркнули энергетические санкции, в частности ограничения на российский нефтяной танкерный флот.

На вопрос о том, какие санкции Россия хочет ослабить, Кремль недавно заявил, что считает, что все санкции "следует снять".

Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты без колебаний готовы применить санкции против российской энергетики, если это будет способствовать прекращению огня в войне в Украине.

Как известно, Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, предложенное США. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что представитель США отправится в Москву для проведения переговоров относительно прекращения огня в Украине.

Самолет спецпосланника президента США Стива Виткоффа, утром 13 марта вылетевшего из Катара, приземлился в Москве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

рф санкции

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде засекретили данные о заграничных поездках главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина — документ

Информация об источниках финансирования заграничных визитов главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина является служебной информацией, указали в Верховной Раде.

Совет Европы принял международную конвенцию о защите адвокатов

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиванию, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательству.

Парламент одобрил за основу законопроект о денежной компенсации неиспользованных дней отпусков военнослужащих

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому неиспользованные дни отпусков военнослужащих подлежат денежной компенсации, выплачиваемой в год увольнения военнослужащих со службы.

Верховная Рада приняла закон о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК

Помимо скидки в 50% на штраф от ТЦК, принятый закон также предусматривает, что в отношении уклонистов, которые добровольно пойдут служить, будут закрыты административные производства за нарушение воинского учета.

Верховная Рада приняла закон о дистанционной оплате штрафов через Резерв+

Закон предусматривает, что украинцы смогут оплатить штраф в приложении Резерв+.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики