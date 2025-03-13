РФ начала готовиться к отмене санкций — Reuters

В РФ просят компании представить предложения по смягчению санкций.

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Россия просит компании предложить, какие санкции Москва должна попытаться снять на переговорах с Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters.

Министерство промышленности и торговли РФ, по данным издания, попросило компании сообщить, какие санкции для них являются наиболее болезненными. Один человек сказал, что министерство распространяет форму для заполнения компаниями, спрашивая, какие санкции больше всего повлияли на их бизнес, и выявляя наиболее чувствительные ограничения.

Опрошенные люди заявили, что наиболее обременительными были вопросы платежей, хотя три источника также подчеркнули энергетические санкции, в частности ограничения на российский нефтяной танкерный флот.

На вопрос о том, какие санкции Россия хочет ослабить, Кремль недавно заявил, что считает, что все санкции "следует снять".

Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты без колебаний готовы применить санкции против российской энергетики, если это будет способствовать прекращению огня в войне в Украине.

Как известно, Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, предложенное США. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что представитель США отправится в Москву для проведения переговоров относительно прекращения огня в Украине.

Самолет спецпосланника президента США Стива Виткоффа, утром 13 марта вылетевшего из Катара, приземлился в Москве.

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