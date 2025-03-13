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Австралийцы требуют депортации блогера после похищения детеныша вомбата

20:52, 13 марта 2025
Блогерша из США Сэм Джонс под арестом в Австралии после видео с похищенным детенышем вомбата.
Австралийцы требуют депортации блогера после похищения детеныша вомбата
Фото: The Guardian
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Американская блогерша Сэм Джонс оказалась под критику австралийцев после того, как опубликовала видео, на котором она отобрала детеныша вомбата во время своего визита в Австралию. Из-за этого женщина может потерять свою австралийскую визу, сообщают BBC и The Guardian.

На видео Джонс, которая позиционирует себя как «любительница активного отдыха и охотница», сняла момент, когда она забрала детеныша вомбата и начала убегать. Мужчина, который это снимал, смеялся, а сама мама вомбата бежала за ними. В то же время Джонс восклицала: «Я поймала детеныша вомбата», пока животное шипело в ее руках.

Блогер утверждает, что держала детеныша всего одну минуту, после чего вернула его к матери, и они вместе ушли в кусты. Однако инцидент вызвал негативную реакцию со стороны австралийцев, и Джонс закрыла свою Instagram-страницу, где ее подписчики насчитывали почти 92 000 человек.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе осудил видео и предложил блогерше «взять детеныша крокодила у его матери» и посмотреть, как ей это удастся. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг назвала инцидент «ужасным», а министр внутренних дел Тони Берк подтвердил, что Джонс сейчас находится под расследованием из-за возможного нарушения условий ее визы.

В Австралии вомбаты являются законом защищенным видом, и зоозащитники отмечают, что любая разлука детенышей с матерями может быть травматичной и вредной для животных. Австралийцы также создали онлайн-петицию, которая уже набрала более 10 500 подписей, с требованием депортировать Джонс. Министерство окружающей среды пока не комментирует ситуацию, пока продолжается расследование.

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